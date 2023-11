Mirac Ekinci: Hüingsens Führungsspieler ist in Top-Form

Hüingsen Sportfreunde fiebern dem Gipfeltreffen in der „Bundesliga des Sauerlandes“ entgegen. Herbstmeisterschaft winkt im Falle eines Sieges.

Gipfeltreffen im Ohl! Am Sonntag sorgt der Fußball mal wieder für erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um Hüingsen. Denn der Terminplan der Staffel 4 der Fußball-Bezirksliga beschert der Heimstatt der Sportfreunde Hüingsen ein absolutes Topspiel. Der heimische Tabellenführer aus der „Republik“ hat den Tabellenzweiten Fatih Türkgücü Meschede. Ein Sieg der Sportfreunde über den von vielen Experten als Top-Favorit auf den Aufstieg genannten Fatih Türkgücü Meschede würde die Liga noch spannender machen.

Mirac Ekinci will von Spiel zu Spiel denken

Immerhin wäre dann eines klar, dass den Fußballern aus dem Hüingser Ohl die Herbstmeisterschaft in der sogenannten „Bundesliga des Sauerlandes“ nicht mehr zu nehmen ist. Für die Mannschaft von Trainer Benny Huygens aber nicht mehr als ein Titel für die Statistik. Das macht auch Mirac Ekinci deutlich - einer der Führungsspieler der Ohl-Kicker. „Wir werden auch weiterhin nur von Spiel zu Spiel schauen“, mag man in der „Republik“ über Saisonziele nicht debattieren. „Es kommen auch nach dem Spiel am Sonntag noch wichtige Spiele. Das wären in diesem Jahr noch das Spiel gegen Langscheid/Enkhausen und zur Fortsetzung der Rückserie Freienohl“, will Mirac Ekinci seine Mannschaft und sich unter keinen Druck setzen. „Sieht es dann immer noch gut aus für uns, kann man sich ja mal Gedanken machen“, bleibt Mirac Ekinci ganz auf der Linie von Trainer Benny Huygins

Mirac Ekinci genießt im heimischen Fußball schon seit Jahren einen guten Ruf. Das liegt neben seinem Engagement bei den Sportfreunden auch in seiner Zeit beim BSV Menden. Technisch und taktisch machte man dem mittlerweile 32-jährigen Routinier so schnell nichts vor. Dass er in dieser Saison nach seiner Rückkehr ins Ohl zum absoluten Führungsspieler der Sportfreunde wurde, hat einen ganz besonderen Grund. „Ich habe mich nach vielen Jahren erstmals wieder so richtig fit gefühlt“, wurde vor allem in der Vorbereitung extrem gut gearbeitet. „Da muss ich unseren Trainer ein großes Kompliment machen. Das war richtig gut“, war seine Rückkehr ein völlig neuer Anfang.

Führungsspieler lebt jungen Kickern Leidenschaft vor

Ekinci hatte davor eine Stippvisite bei Hemer Erciyes gegeben. Die Rückkehr nach Hüingsen war für ihn die logische Konsequenz. „Dafür spiele ich einfach viel zu gerne Fußball“, so der Routinier über seine Leidenschaft. Eine Eigenschaft, die er bei vielen jungen Spielern heute vermisst. „Der Fußball ist für viele nicht mehr das Besondere, das Wichtige“, sieht Mirac Ekinci eine nicht nur für ihn sorgenvolle Entwicklung im Fußball an der Basis.

Doch dann geht der Blick auch schon auf den Sonntag, wenn es gegen Fatih Türkgücü Meschede geht. „Einige der gegnerischen Spieler kenne ich noch aus meiner Mendener Zeit, wenn wir in der Landesliga gegen den SSV Meschede gespielt haben“, erinnert sich Mirac Ekinci. Ob es von Vorteil sein könnte, dass er die Sprache versteht, mag Mirac Ekinci nicht ausschließen. „Das kann durchaus sein. Wenn die Konzeptionen spielen wollen und ich kann meiner Mannschaft sagen, was die vorhaben“, sagt der Hüingser Routinier. Auf die Frage, ob er etwas ändern würde an seinem Fußballerleben, kommt mit einem Lächeln die Antwort: „Ich wäre vielleicht gerne ein bisschen eigensinniger. Denn ich habe das ein oder andere Mal immer noch den Mitspieler gesucht, statt selbst den Abschluss zu suchen“, so der Routinier. Vielleicht ergibt sich am Sonntag die Gelegenheit, es mal anders zu machen.

