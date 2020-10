Sie liegt recht versteckt, die kleine Mountainbike-Strecke am Jugendtreff Platte Heide. Um zu dem Gelände zu gelangen, muss man einen schmalen Pfad direkt neben der Schützenhalle nehmen. Dann erreicht man die relativ große Wiese mit einigen Rampen und Strecken - die perfekten Voraussetzungen für Grundfahrttechniktraining. Obwohl sie nicht leicht zu erreichen ist, war die Strecke in den vergangenen Jahren nie komplett unbetreten.

Drei, vier Jahre ist es her, dass das Gelände von einer festen Truppe gepflegt wurde, Pia Grundmann vom Jugendtreff erinnert sich noch daran. „Für die Biker wurden damals auch Schaufeln und Schubkarren für die Pflege angeschafft”, erzählt sie. So konnte die Fläche damals gut genutzt werden. Doch seitdem sich die Gruppe dann aufgelöst hatte - schließlich wächst man ja auch eventuell irgendwann aus dem Mountainbike-Alter heraus - wurde die Strecke nur noch unregelmäßig genutzt, Kurse gab’s nicht mehr. Dem sollte nun aber ein Ende gesetzt werden. „Dann hatten meine Kollegin Angelina Aurich eben die Idee, wieder einen Kurs anzubieten. Wir wollen das gesamte Außengelände hier um den Jugendtreff auch wieder etwas aufleben lassen. Und so eine klasse Strecke sollte ja nicht unbenutzt sein”, schildert Grundmann.

Schnelle Kontaktaufnahme

Und der Kontakt zu Dennis Diete vom NSD-Racing kam dann ebenfalls durch sie. „Wir kennen uns noch aus dem Dorf”, lachen die beiden. Aus Fröndenberg-Bausenhagen sind die zwei. Und so sei zwischen dem Jugendtreff und Dennis Dietes Verein eine Partnerschaft entstanden - „ganz unkompliziert”.

Seit den Sommerferien habe nun jeden Freitag ein Biker-Treff stattgefunden. „Wir haben im ersten Kurs schnell gemerkt, dass alle Kids Lust hatten, den Sport weiterzumachen. Auch von den Eltern kamen viel Nachfrage, wie es weitergehe”, erinnert sich Diete.

Beliebter Treffpunkt: Die Mountainbike-Strecke am Jugendtreff Platte Heide. Erste Kurse sind jetzt vom NSD-Racing geplant. Foto: Livia Krimpelbein

Nun plant man momentan einen nächsten Crashkurs in Sachen Mountainbiken. Dieser soll am nächsten Dienstag und Mittwoch über die Bühne gehen. „Am ersten Tag wird es hier auf der Strecke Grundlagentraining geben, und am zweiten Tag dürfen sich die Kinder auf dem Gelände in Bausenhagen ausprobieren”, schildert Dennis Diete den Ablauf des Kurses. „Das ist nämlich wie mit dem Autofahren: Nur weil du ein Auto fahren kannst, kannst du nicht jedes fahren. Und nur weil du eine Strecke schaffst, schaffst du nicht jede andere auch.”

10 Personen dürfen an dem Kurs teilnehmen, aus Coronagründen versteht sich. „Im kleinen Stil ist es leichter, mit der Aufgabe umzugehen”, schildert Diete. „So kann man auf jeden einzelnen besser eingehen.” „Und wir wollen nicht, dass sich das am Start zu sehr drubbelt”, fügt Grundmann hinzu.

Für Einsteiger und Anfänger ist das Programm in den Herbstferien ebenso geeignet, wie für alle anderen Mountainbike-Interessenten. Ab sechs Jahren ist die Teilnahme erlaubt. „Und alle im Jugendalter dürfen auch mitmachen. Bis 21 Jahre”, sagt Grundmann.

Weil die Aktionen so gut angelaufen seien, will man das Konzept auch im kommenden Jahr weiter fortführen. Ein Ziel des NSD-Racers Diete: „Wir wollen natürlich auf diesen Sport aufmerksam machen!” Der 21-Jährige gibt selbst seit gut drei Jahren Fahrttechniktraining, und schon mit 14 Jahren gründete er das NSD-Team mit Sponsoren. Zwei Jahre später hat er dann die Strecken in Bausenhagen angepackt. “Auf’m Dorf haste ja nix anderes zu tun”, lacht er.

Kids sind hellauf begeistert

Dennis Diete lebt für den Sport, und Pia Grundmann und ihre Kollegin Angelina Aurich leben für die Kinder. „Die Begeisterung der Kids ist einfach klasse”, schwärmen beide. Ihre Arbeit trägt Früchte, auch am Dienstagnachmittag sind auf dem Gelände des Treffs die Jungs mit ihren Bikes unterwegs.

Sie können es kaum erwarten, bis am Freitag das nächste Treffen stattfindet. Jetzt gilt es nun nur noch Daumen zu drücken, damit das Wetter sich hält.