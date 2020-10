Nach Corona-Anstieg: Fußballkreis verbietet Testspiele

Der Fußballkreis Hochsauerland ist am Montag vorgeprescht und hat eine Unterbrechung des Spielbetriebs für zehn Tage angekündigt. Damit fällt dort der für Freitag angesetzte Spieltag aus.

Im Fußballkreis Arnsberg, der Heimat der Balver Vereine, ist die Entscheidung, ob der Spielbetrieb wie im Kreis HSK ausgesetzt werden soll, vertagt worden. Kreischef Uli Lemmer will mit seinen Vorstandskollegen Frank Meisterjahn (Kreisjugendausschussvorsitzender), Michael Ternes (Vorsitzender des Fußballausschusses), Sascha Göckeler (Kreisgeschäftsführer) und Reinhard Pietz (Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses) erst die weiteren Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung zur Pandemie-Bekämpfung an diesem Mittwoch (28. Oktober) abwarten.

Verhalten außerhalb des Platzes problematisch

„Ebenfalls werden dann auch die Verordnungen der Städte und mögliche Entscheidungen des Verbandes Grundlage unser Entscheidung sein“, teilt Sascha Göckeler mit. Eine Entscheidung hat der Vorstand des Fußballkreises Arnsberg bei seiner Video-Konferenz am Montag dann doch getroffen. Freundschaftsspiele im Junioren- und Seniorenbereich sind bis auf Weiteres im Kreis Arnsberg untersagt.

Kreischef Uli Lemmer appelliert noch einmal an die Vereine: „Nicht die Fußballspiele scheinen das Problem zu sein, sondern das Verhalten im Kabinenbereich sowie nach den Spielen. Halten Sie sich als Zuschauer an die bekannten Verhaltensregeln und die Vereine bitte ich, weiter die Hygienekonzepte konsequent umzusetzen.“

Hoffnung auf Westfalenpokalspiel

Noch ein wenig Hoffnung haben die Sportfreunde Hüingsen, dass das erste Westfalenpokalspiel ihrer Vereinsgeschichte am Samstag gegen den TuS Langenholthausen noch ausgetragen wird. „Wir hoffen natürlich, dass an diesem Wochenende noch gespielt werden kann und wir unser Pokalspiel austragen . Aber letztlich ist es davon abhängig, was die Bundesregierung und die Länder heute beschließen. Überlegungen von unserer Seite das Spiel abzusagen und zu verlegen, gibt es aktuell nicht“, erklärt Manfred Mösta, Geschäftsführer der Sportfreunde Hüingsen auf WP-Nachfrage.