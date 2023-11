Nachhaltigkeit: Der Sauerland-Cup wird grün

Der Sauerland-Cup (hier eine Szene aus dem Finale der weiblichen A-Jugend zwischen dem Bergischen Handball Club (in weiß) und Buxtehuder SV) wird nachhaltiger.

Menden Mit Leader-Fördergeldern wollen die Wölfe ihr Aushängeschild klimaneutraler aufstellen

Dass der Sauerland-Cup der SG Menden Sauerland weit über die Grenzen der Stadt eine große Bedeutung hat, ist nichts Neues. Nun wollen sich die Wölfe ihrer Verantwortung noch bewusster werden und gehen mit einem Nachhaltigkeitsprojekt für einen klimaneutralen Cup ins Rennen. Dank des Leader-Projekts.

Die Leader-Region „HIM (Hemer, Iserlohn, Menden)- das sind wir!“ freut sich, denn dank der Wölfe wurde nun das erste Projekt „Handball trifft Klima – Her mit der coolen Zukunft!“bewilligt. „Der Projektträger plant in Kooperation mit der Organisation „WaldLokal“ nachhaltige Maßnahmen für den Sauerland-Cup“, heißt es in der Pressemitteilung der Leader-Region.

32.000 Tonnen CO2 sind zu hoch

Der SG Menden Sauerland Wölfe sind Emissionen von 32 Tonnen CO2-Äquivalent zu hoch für die Ausrichtung des größten Jugendhandballturniers in Deutschland. Daher werden im Rahmen des Projekts „Handball trifft Klima – Her mit der coolen Zukunft!“ in zwei Phasen ressourcen- und energiesparende Maßnahmen umgesetzt. Ziel ist es, den Turnierbetrieb nachhaltiger zu gestalten und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Vereine für Umweltthemen zu sensibilisieren.

Die besten Fotos des Sauerland-Cups Die besten Fotos des Sauerland-Cups Strahlende Sieger, zufriedene Organisatoren und ganz viel hochklassiger Handball. Foto: Dietmar Reker

In Phase eins sollen Anschaffungen und Strukturen geschaffen werden, um zukünftige Turniere nachhaltiger zu gestalten. „Mit Hilfe von Aufforstungsmaßnahmen und dem Partner WaldLokal soll der Anteil von 2140 Kilogramm CO2e ausgeglichen werden, da wir auf Handlungsfelder, wie beispielsweise Strom, Wasser und Abwasser nur bedingt Einfluss nehmen können“, sagt Udo Hinzpeter von den Wölfen.

Vorbild für andere Vereine sein

In der zweiten Phase, mit Abschluss des Rosier Junior Sauerland Cup 2024, sollen die Ergebnisse und Maßnahmen in einem Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst werden. Dieser soll eine abschließende CO2-Bilanz beinhalten und als Leitfaden für andere Vereine dienen.

Wölfe-VorsitzenderFrank Schlücking freut sich darüber, dass im Januar ein erster Schritt in Sachen Nachhaltigkeit unternommen wird. Foto: Dietmar Reker

Udo Hinzpeter zeigt sich erfreut über die EU-Förderung unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen und bedankt sich herzlich bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG), dem Regionalmanagement und der Bezirksregierung für ihre Unterstützung: „Das Förderprogramm ermöglicht es uns, unsere Bemühungen in Sachen Klima- und Umweltschutz mit dem sportlichen Engagement zu verbinden. Damit können wir einen wichtigen Beitrag zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit der Mendener Vereinslandschaft leisten.“

Wir planen seit Jahresbeginn daran. Die Dinge beim großen Sauerland-Cup umzusetzen, hat noch nicht funktioniert, aber im Januar beim Junior-Sauerland-Cup wird es erstmals von uns umgesetzt. Frank Schlücking, Vorsitzender der SG Menden Sauerland

Eine Maßnahme, von deren Erfolg auch SG-Vorsitzender Frank Schlücking voll und ganz überzeugt ist. „Wir planen seit Jahresbeginn daran. Die Dinge beim großen Sauerland-Cup umzusetzen, hat noch nicht funktioniert, aber im Januar beim Junior-Sauerland-Cup wird es erstmals von uns umgesetzt“, erklärt der Wölfe-Chef. Geplant sind vielfältige Dinge. „Das geht mit der richtigen Mülltrennung und -vermeidung los, setzt sich fort damit, dass wir nur regionale Produkte anbieten werden und geht auch so weit, dass wir die Vereine bitten, nicht mit dem Auto anzureisen, sondern auf Busse oder Bahn umzusteigen. Vor Ort bieten wir einen Shuttle-Service an, um die Mannschaften zu den Hallen zu bringen“, gibt der Vorsitzende Beispiele, inwieweit der Verein helfen kann, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Hannah Kath, Regionalmanagerin der HIM-Region, zeigt sich ebenfalls erfreut über das erste Leader-Projekt, das von dem Sportverein aus der Hönnestadt umgesetzt wird: „Das Projekt „Handball trifft Klima – Her mit der coolen Zukunft“ setzt ein wichtiges Zeichen für nachhaltige Sportveranstaltungen in unserer Region. Wir freuen uns über die Initiative der SG Menden Sauerland Wölfe und sind gespannt auf die Ergebnisse und den Leitfaden, der auch anderen Vereinen als Inspiration dienen kann.“

Beim Engagement beim Sauerland-Cup soll es nach dem Willen der Wölfe nicht bleiben. „Das ist auch für uns als Verein ein großes Thema, wie wir unseren Alltag nachhaltiger gestalten können. Diese Dinge werden früher oder später auf alle Vereine zukommen und die wir frühzeitig umsetzen wollen“, verspricht Schlücking, dass die Wölfe das Thema auch über die beiden großen Turniere hinaus weiterhin ernst nehmen wollen. Der Leitfaden soll dabei helfen, weitere Einsparungen vorzunehmen. „Es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Sei es der elektriche Strom oder das warme Wasser, das meist an die Schulen gekoppelt ist. Aber wir bemühen uns, so nachhaltig wie möglich zu werden“, sagt Schlücking abschließend.

Turnier ist ausgebucht Der Junior-Sauerland-Cup findet zwischen dem 5. und 7. Januar in Menden statt. Teilnehmen werden insgesamt 40 C-Jugendmannschaften, darunter 24 männliche und 16 weibliche Teams. Damit ist das Teilnehmerfeld bereits voll ausgebucht. Titelverteidiger sind der VOC Amsterdam bei den Jungen und der SC Magdeburg bei den Mädchen.

