Neue FLVW-Regeln: Chaoten drohen hohe Strafen

Gewalt auf den Sportplätzen, Spielabbrüche, Angriffe auf Schiedsrichter, Spieler und Funktionäre - Entwicklungen, die auch in den heimischen Fußballkreisen leider in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. Doch nun drohen den Vereinen bei Vergehen harte Sanktionen. Darauf weist der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen seine Vereine zum Saisonstart hin.

Die Rechts- und Verfahrensordnung ist sowas wie der Strafenkatalog und gilt für die Sportgerichte als Maßstab, wenn es zu vergehen kommt. Die Möglichkeiten sind jedoch begrenzt, was sich nun ändern soll durch eine Anpassung des Paragrafen neun, der die Strafen gegen die Vereine regelt. „Gewalttaten sind in unserem Sport nicht tolerierbar. Wir als Verband haben den Änderungsvorschlag vorgebracht, nicht um Einzelfälle zu betrachten, sondern um einer Entwicklung entgegenzuwirken“, erklärt Andree Kruphölter, Vizepräsident Amateurfußball im FLVW.

Verbandsausschluss möglich

Konkret bedeutet das, dass wegen unsportlichen Verhaltens eine Geldstrafe von bis zu 5000 Euro verhängt werden kann, 2500 Euro kann ein nicht ausreichender Ordnungsdienst kosten. Wird der Schiedsrichter oder einer seiner Assistenten Opfer physischer Gewalt, kann das die Vereine bis zu 7500 Euro kosten, hinzu kommt ein Abzug von bis zu sechs Punkten, falls der Schiedsrichter/Assistent von mindestens zwei Spielern oder Teamverantwortlichen angegriffen wurde.

Wird ein Verein innerhalb der Saison ein zweites Mal auffällig, erfolgt der Ausschluss der verantwortlichen Mannschaft aus dem Spielbetrieb. „Die neue Vorschrift der RuVO nimmt gezielt die Vereine und die Mannschaften in die Verantwortung. Der Kampf gegen Gewalt auf den Fußballplätzen ist die Aufgabe sämtlicher Beteiligter. Vereine und deren Mannschaften werden mit der Vorschrift verstärkt in die Pflicht genommen, Gewaltvorfälle auf den Fußballplätzen zu minimieren“, gibt Vizepräsident Andree Kruphölter zu Bedenken.

Schmücker sieht Pläne kritisch

Von der Verschärfung der Sanktionen erhofft sich auch der Fußballkreis Iserlohn eine Signalwirkung. „Ich finde die Verschärfung gut, aber man muss auch sagen, dass wir im Kreis Iserlohn noch auf der Insel der Glückseligkeit leben. Wenn ich in die Nachbarkreise, gerade im Ruhrgebiet, gucke, dann sind das ganz andere Dimensionen“, weiß Horst Reimann, Vorsitzender des Fußballkreises Iserlohn.

Äußerst kritisch sieht Kai Schmücker, Vorsitzender des Kreissportgerichts die Änderungen. „Das ist ein Sturm im Wasserglas, den der Verband da entfacht hat. Ich hätte mir gewünscht, dass der Verband vielleicht mal an der Basis nachhört, wo die Probleme liegen und entsprechende Maßnahmen trifft“, ärgert sich der Oesberner. Konkret hätte sich der Rechtsexperte gewünscht, dass Vergehen von Trainern und Teamoffiziellen noch einmal härter bestraft werden. „Diese Vergehen haben im vergangenen Jahr einen Großteil unserer Arbeit ausgemacht“, gibt Schmücker zu Bedenken.

Die vom Verband veranschlagten Summen sieht Horst Reimann krtisch. „Wir können doch keinem Kreisligisten eine Strafe in Höhe von 7500 Euro aufbrummen. Das kann doch kein Verein bezahlen“, betont Reimann.

Ein praktisches Beispiel von Kai Schmücker verdeutlicht die Probleme: „Wenn ich auf einem Sportplatz bin und dann gibt es Chaoten, die zünden beispielsweise Pyrotechnik und fangen dann Randale an. Dann gehe ich zum Heimverein und gebe denen einen hohe Geldstrafe. Der Verein muss ja eigentlich auch für die Gästefans haften. Aber der Klub wird uns dann sagen: Das war gar keiner von uns, der ist kein Mitglied. Und dann hat sich das für die erledigt“, sagt Schmücker, dass die Frage der Verantwortung schwieriger ist als es sich der Verband vorstellt.

Schlechte Kommunikation

Vielmehr wäre den Sanktionen anzumerken, dass sie für alle FLVW-Ligen, also für den Traditionsverein mit vielen Fans in der Oberliga genauso gelten wie für den kleinen C-Kreisligisten. „Wir sitzen zweimal im Jahr zusammen in Kaiserau mit allen Kreisen und besprechen uns. Da hätte man uns mal mitnehmen sollen bei der Entscheidungsfindung. Stattdessen müssen wir dann aus der Presse von solchen Änderungen erfahren“, schimpft Schmücker.

Über mangelnde Arbeit wird sich der Vorsitzende des Kreissportgerichts aber auch in dieser Saison nicht beklagen können. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gibt es ein Vergehen im Seniorenbereich, sowie drei Fälle aus dem Jugendfußball, die die Kammer beschäftigen.

