Neue Geschäftsstelle für Wölfe

Menden SG Menden Sauerland ist nun in der Kolpingstraße zu finden.

Die SG Menden Sauerland hat eine neue Geschäftsstelle bezogen. Ab sofort sind die Wölfe in der Kolpingstraße 51 zwischen der Reinigung und dem Büro der SPD Menden zu finden. Zuvor war die Geschäftsstelle in der Brückstraße untergebracht. „Das war dort ein wenig improvisiert, deshalb haben wir das auch nie an die große Glocke gehängt“, erklärt Frank Schlücking, Vorsitzender der SG Menden Sauerland. Das soll nun anders werden. In der Kolpingstraße ist die Geschäftsstelle allein schon durch die markante Außenwerbung deutlich sichtbarer als vorher.

Für einen mitgliederstarken Verein wie die Wölfe haben die neuen Räumlichkeiten viele Vorteile. „Zum einen können wir hier die Trikots und Sportartikel für die einzelnen Mannschaften besser lagern, zum anderen ist die Geschäftsstelle auch ein optimaler Treffpunkt für uns, wenn es darum geht, Gespräche zu führen oder Dinge rund um die Sauerland-Cups zu regeln“, listet Schlücking einige der Vorteile für den Verein auf.

Mit Uwe Schlünder ist auch schon ein Verantwortlicher gefunden, der als Ansprechpartner in der Kolpingstraße fungiert. Über die genauen Öffnungszeiten werden sich die Wölfe noch abstimmen.

Das Angebot der Geschäftsstelle soll in naher Zukunft noch sukzessive ausgebaut werden. So soll für die Wölfe-Fans auch die Möglichkeit bestehen, dort Eintrittskarten für die Heimspiele zu erwerben oder auch Merchandising-Artikel. „Das sind Dinge, die wir in Angriff nehmen werden, wenn der Junior-Sauerland-Cup vorbei ist“, bittet Frank Schlücking noch um etwas Geduld, bis das komplette Angebot verfügbar ist.

Bevor der Junior-Sauerland-Cup jedoch am ersten Januar-Wochenende gespielt wird, müssen die Wölfe-Mannschaften am kommenden Wochenende noch einmal in der Meisterschaft ran. Für die erste Mannschaft geht es in der Oberliga zur TSG Harsewinkel, die zweite Mannschaft reist zu Rote Erde Schwelm, während die Damen im Siegerland beim TuS Ferndorf antreten müssen. Die männliche C-Jugend empfängt in der Oberliga den ASV Hamm-Westfalen am Sonntag um 13 Uhr in der Kreissporthalle. Dort spielt auch die weibliche C-Jugend einen Tag später gegen die JSG Hesselteich/Loxten. Anwurf ist hier um 15 Uhr.

