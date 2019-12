Neuer Schiri aus Menden hat keine Angst

Manchmal, und da ist sich Elia Osthues sicher, geht es einfach nicht anders. Er wurde klar getroffen vom Gegenspieler, der aber verweigert ihm den Freistoß und lässt das Spiel laufen. Für Osthues ist das nur schwer zu akzeptieren, er meckert mit dem Unparteiischen, beleidigende Worte aber fallen nicht, den Schiedsrichter gar körperlich zu bedrohen kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn. Osthues ist selbst Fußballer und kennt die kleinen und großen Auseinandersetzungen mit den Spielleitern sehr gut. Wenn das Leder nach der Winterpause wieder rollt, hat der Bösperder die Seiten gewechselt – er selbst ist dann der Mann mit der Pfeife. Wieso er das in Zeiten von zunehmender, verbaler wie körperlicher, Gewalt gegen Schiedsrichter macht und wieso er glaubt, dass die Wahrnehmung in diesem Bereich verzerrt ist, schildert Elia Osthues im Interview.

In Zeiten, in denen immer wieder Geschehnisse über Gewalt gegenüber Schiedsrichtern berichtet wird, machen Sie ihren Schiedsrichterschein. Warum?

Elia Osthues: Nun ja, ich wollte den Schein schon etwas länger machen, es hat aber aus zeitlichen Gründen nicht so gepasst. Jetzt habe ich die Zeit und mich daher entschlossen, den Schein zu machen. Ich werde nicht mehr spielen, sondern künftig nur noch pfeifen. Ich wollte dem Fußball schließlich erhalten bleiben. Außerdem kann ich dann, wenn ich irgendwann einmal auch wieder spielen werde, besser gegenüber dem Schiedsrichter argumentieren. (lacht)

Und das Thema Gewalt gegenüber Schiedsrichtern hat Sie nicht abgeschreckt?

Nein, nicht wirklich. Es wird viel darüber gesprochen, dass wir einen großen Mangel an Schiedsrichtern haben. Warum sollte man diesem Aufruf dann nicht auch nicht nachkommen? Es ist immer leicht über den Status zu meckern, sich dann aber bei solchen Aktionen nicht angesprochen zu fühlen. Das Thema Gewalt gegenüber Schiedsrichtern sehe ich in den Medien etwas verzerrt dargestellt.

Sie sagen also, dass diese Entwicklung in Ihren Augen gar nicht so dramatisch ist?

Das will ich so auch nicht sagen, Deppen gibt es in jedem Verein und immer. Aber ich glaube nicht, dass es heute viel mehr Gewalt gegenüber Schiedsrichtern gibt, es ist nur in den Medien deutlich präsenter als früher. Ich selbst habe es noch nie erlebt, dass ein Schiedsrichter angegangen wurde.

Wie ist das Feedback aus Ihrem Umfeld?

Meine Eltern haben mich schon gefragt ob ich mir sicher bin bezüglich der Gewalt gegenüber Schiedsrichtern und auch mein Chef hat ähnlich reagiert. Als ich ihm gesagt habe, dass ich jetzt Schiedsrichter bin, hat er gelacht und gemeint, dass ich ja dann demnächst öfter mit einer blauen Nase am Montag krank geschrieben bin. Er meinte das als Scherz, aber beide Anmerkungen zeigen ja, dass viele glauben, dass man als Schiedsrichter oft verprügelt wird. Was ja nicht annähernd die Realität ist.

Sie selbst waren als Spieler aktiv und kennen daher den Ton gegenüber den Unparteiischen. Werden Sie deswegen etwas nachsichtiger mit den Spielern sein?

Ich bin als Spieler immer sehr ehrgeizig, da vergreife ich mich dann auch mal im Ton. So ehrlich muss man einfach sein. Deswegen werde ich auch Verständnis dafür haben, wenn das mal passiert. So lange das in gewissen Grenzen abläuft, ist das auch in Ordnung. Die Spieler müssen aber auch Verständnis dafür haben, dass ich ihnen, wenn es zu viel wird, auch eine Strafe gegen werde.

Wie meckert ein Spieler denn richtig?

Es darf nie beleidigend sein und muss mit dem Spiel zu tun haben. Dass einem manchmal mal was raus rutscht, was man aber eigentlich gar nicht so gemeint hat, kenne ich selbst. Das ist einem ja oft dann auch kurz danach selbst bewusst.

Wenn Sie zu nachsichtig agieren, könnte Ihnen ja auch schnell die Kontrolle über das Spiel verloren gehen. Wie wollen Sie das handhaben?

Wir haben in der Ausbildung ja auch was gelernt, unter anderem dass es wichtig ist in den ersten zehn Minuten eines Spiels seine Linie zu setzen. Dann weiß jeder auf dem Feld, wie es zu laufen hat und man kommt gar nicht erst in die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren.

Und wenn sich die Spieler doch einmal an die Gurgel gehen?

Dann werde ich mich nicht dazwischen werfen, soviel ist klar. Ich würde die Trainer und Kapitäne bitten, die Situation aufzulösen. Ich habe keine Lust mich mit jemandem auf dem Fußballplatz zu prügeln.

Wenn sie gefragt werden, ob jemand einen Schiedsrichterschein machen sollte oder nicht – was würden Sie antworten?

Erst einmal muss sich die Person im Klaren sein, dass was passieren kann, das aber im Normalfall nicht geschieht. Es hilft sich Gedanken darüber zu machen, wie oft man das selbst in seiner Zeit als Fußballer erlebt hat. Außerdem würde ich ihm sagen, dass man als Schiedsrichter nicht nur körperlich, sondern auch mental fit sein muss.