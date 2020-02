New Generation Menden mit Electro-Beats auf Lürbker Karneval

Menden Musikvideos und neue Stile

Für eins ist die New Generation Dancecrew besonders bekannt: Ihre fast schon professionellen Musikvideos. Kamera, Regie und Schnitt organisiert Kerstings bester Freund, Jason Rittmeyer. Auch die Idee zu diesen Videos hatten die Tänzerinnen spontan. „Das erste Video haben wir vor dem Salsa gedreht. Und das hat echt Spaß gemacht!“, erinnert sich Kersting. Seitdem sind die Tanzvideos für die Mädels eine große Motivation geworden. „Denn da dürfen nur die besten mit rein“, erklärt die Trainerin.

Und seit Anfang Februar steht bei der Truppe ein neues Projekt an: „Wir haben uns in vier Gruppen mit unterschiedlichen Tanzstilen aufgeteilt“, erklärt Kersting. „So können auch die, die nicht so gerne schnell tanzen, zeigen, was sie können.“ Gemeinsam mit ihren jeweiligen Gruppenleitern dürfen sich die Mädels dann Choreografien ausdenken – und zu jedem Tanzstil wird dann ein Tanzvideo gedreht.

Auf das Lied „You can leave your hat on“ von Joe Cocker tanzen fünf der Mädels im „Heel Dance“-Stil. Passend zum Text „Take of your coat“ fliegen mit einer reizvollen Bewegung die Jäckchen der Tänzerinnen zur Seite. Nach der letzten Bewegung brandet Applaus auf – dann geht’s direkt weiter. Und zwar mit dem Lady Style. Hier liegt der Fokus vor allem auf eleganten Bewegungen. Der Contemporary zu dem Chartssong „Lose you to love me“ von Selena Gomez erinnert mit seinen langsamen, anmutigen Schritten schon ein wenig ans Ballett. Und zum Abschluss darf auch die Hip-Hop-Gruppe noch einmal zeigen, was sie kann – dank eines Bodenparts sogar mit Knieschonern.