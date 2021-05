Niederlagen werfen die Frauen des SuS Eisborn nicht zurück

Eisborn. Aus einer Hobbymannschaft heraus gründet sich die Frauenmannschaft des SuS Eisborn. Seitdem freut sich die Elf über regen Zulauf.

Frauen- und Mädchenfußball boomt: Immer mehr Vereine stellen inzwischen Mannschaften oder bauen welche auf. Auch an der Eisborner Mailinde kickt eine Mannschaft in der Kreisliga A.

Einsam liegt der Sportplatz des SuS Eisborn gerade hinter dem Ortsausgang des Balver Dorfes. Bis hier wieder Leben einkehrt wird es noch einige Wochen dauern. Wenn das Mannschaftstraining wieder erlaubt und eine Perspektive für den Spielbetrieb besteht, dann werden auch die Frauen des SuS Eisborn wieder auflaufen. Im vergangenen Jahr dauerte ihre Saison ganze fünf Spiele.

Idee bei Benefiz-Turnier geboren

Im August 2019 rückte der Ort Eisborn eng zusammen. Für die schwerkranke Franzi veranstaltete der SuS Eisborn ein Benefizturnier. Mit dabei war auch eine Damen-Hobbymannschaft. „Ich habe vorher schon in Hüingsen Fußball gespielt, bis die Mannschaft aufgelöst wurde. Das war schade, weil ich gerne weitergespielt hätte“, erinnert sich Carolin Bachstein, eine der Initiatorinnen der Eisborner Damenmannschaft.

Da ihr Mann Tim Bachstein zu dem Zeitpunkt in Eisborn spielte, kam der Kontakt an die Mailinde zustande. Gemeinsam mit einigen alten Weggefährtinnen aus Hüingsen und einigen Eisbornerinnen nahm Carolin Bachstein am Turnier teil. „Wir haben damals unsere erste Trainerin Sophia kennengelernt die Mädels gesucht hat, die beim Turnier mitspielen wollen. Da haben wir uns dann angeschlossen“, erklärt Bachstein. Nach dem Turnier stand für die zusammengewürfelte Mannschaft schnell fest: „Wir wollen weitermachen.“ Beim SuS Eisborn haben sie eine Heimat gefunden, die es ihnen ermöglichte, zu trainieren. Im Frühjahr des vergangenen Jahres meldeten sie sich dann für den Spielbetrieb an.

„Wir haben dann angefangen zu gucken, wer Lust hatte, weiter mit uns zu spielen. Haben dann noch im Bekanntenkreis einige inspiriert uns beizutreten. Als wir genügend Spielerinnen zusammen hatten, sind wir zum Vorstand gegangen und haben gefragt, ob wir die Mannschaft melden dürfen. Dann ging das ganze organisatorische los“, freut sich Carolin Bachstein, die gemeinsam mit Annika Smid die Verantwortung für die Mannschaft getragen hat.

Mehr als 20 Spielerinnen

Die Mannschaft, die inzwischen aus mehr als 20 Spielerinnen besteht, bietet eine bunte Mischung aus Mädchen, die schon vorher gespielt haben und Neueinsteigerinnen, die ihre ersten fußballerischen Erfahrungen an der Mailinde sammeln. „Wir haben viele dabei, die im Schichtdienst arbeiten und nicht regelmäßig dabei sein können. Auf der anderen Seite sind noch viele sehr junge Mädchen, die gerade erst anfangen. Wenn wir montags und donnerstags trainieren.

Um sich auf die erste Saison in der Kreisliga A Arnsberg vorzubereiten, haben die Damen - als sie nach der ersten Coronapause im vergangenen Frühjahr wieder durften - die ersten Freundschaftsspiele absolviert. „Die sind ja ganz gut gelaufen. Dadurch, dass wir immer wieder gestoppt worden sind, kam es nicht zum Training und dann hatten wir ein paar Niederlagen. Aber es macht allen Spaß und wir sind auf den Weg zur Besserung“, betont Bachstein. Immerhin ein Spiel konnten die Eisbornerinnen gewinnen. Mit 7:0 gegen den TuS Rumbeck. „Es macht aber allen noch viel Spaß“, versichert Carolin Bachstein.

Seit der Spielunterbrechung im Oktober ist der Kontakt untereinander nicht abgerissen. „Wir haben unsere WhatsApp-Gruppe. In der Pause haben wir eine gemeinsame Challenge gemacht mit Laufen, Spazierengehen und Fahrradfahren gemacht. Die ging knapp zwei Monate“, erklärt Bachstein. „Zwei Mannschaften sind gegeneinander angetreten. Die Verlierer müssen die Pizza beim nächsten Mannschaftsabend bezahlen“, ergänzt Annika Smid.

Weiter motiviert

Motivationsprobleme gab es nicht. „Bislang sind alle dabei geblieben. Es gibt ja immer welche, die beruflich nicht können. Was die Lust angeht, haben uns in den ersten Wochen drei oder vier Mädchen verlassen, die gemerkt haben, dass das doch nichts für sie ist mit zweimal Training pro Woche. Aber seitdem sind alle dabei geblieben“, sagt Bachstein.

Was sie für die kommende Saison geplant haben? Carolin Bachstein schmunzelt: „Ergebnisse, wie in den Testspielen.“ Und darüber hinaus wollen sie noch weiter zusammenwachsen. „Wir wollen noch viel lernen, da wir ja noch am Anfang stehen. Die Hälfte hat halt schonmal Fußball gespielt, die andere Hälfte ist komplett neu. Und teilweise sind noch alle sehr jung“, betont Annika Smid. Die jüngste Spielerin im Kader ist 14 Jahre alt und darf noch gar nicht im Spielbetrieb eingesetzt werden. Das geht erst ab 17. Die älteste Spielerin ist über 30.

Timo Becker neuer Trainer

Kurz vor dem Saisonauftakt haben die Damen mit Timo Becker auch noch einen Trainer gefunden, der seitdem verantwortlich ist. „Er war Trainer unserer zweiten Damenmannschaft in Hüingsen. Wir hatten immer mal wieder Kontakt miteinander. Bevor er zu uns kam, war er in Sümmern tätig. Dort war er nicht mehr ganz zufrieden und offen für was neues. Da wir in Kontakt standen haben wir ihm angeboten, er könne sich das ja mal ansehen. Das hat er gemacht und jetzt ist er bei uns“, fasst Carolin Bachstein die Trainersuche zusammen.

Für die Sommervorbereitung gibt es noch keine konkreten Pläne. „Da wir noch nicht wissen, wann es weitergehen wird, ist das schwierig zu planen“, weiß Annika Smid. Sicher ist nur eins: Es wird auch in der kommenden Saison Frauenfußball an der Mailinde gespielt.

