Ein Virus hält die Welt in Atem. Das Coronavirus sorgt dafür, dass sich viele von ihren alltäglichen Gewohnheiten vorerst verabschieden müssen. Dazu zählen auch die heimischen Sportler, bei denen der Trainings- und Wettkampfbetrieb zum Stillstand gekommen ist. Deutlich härter trifft es diejenigen, die mit dem Sport ihren Lebensunterhalt bestreiten. Oliver Krechel ist einer von ihnen. Der Mendener Handballtorwart steht beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen zwischen den Pfosten und nun vor einer unsicheren Zukunft.

Handballer außer Dienst

„Es ist schon eine ganz außergewöhnliche Situation. Denn über 14 Jahre bestand mein Leben praktisch Tag für Tag aus Handball. Und jetzt ist alles anders geworden“, sagt Oliver Krechel über seine neue Tätigkeit als „Handballer außer Dienst“.

Der gebürtige Hönnestädter macht klar, dass die Änderungen im täglichen Leben für den Profisportler schon einschneidend sind. „Sonst hast du deinen Trainingsplan und weißt wann gespielt wird. Das geht alles auf einmal nicht mehr, weil die Hallen geschlossen sind. Schließlich müssen auch wir uns daran halten, was das Land vorgibt“, beschreibt Oliver Krechel die aktuelle Situation beim Tabellenfünften der zweiten Handball-Bundesliga. Und da heißt es dann für ihn und seine Teamkollegen improvisieren. „Letztlich bleibt dir nur das Laufen übrig, um in Form zu bleiben. Denn in ein Fitnessstudio können wir ja seit Dienstag auch nicht mehr gehen. Die sind ja auch geschlossen“, erklärt der 29-jährige Handballer.

So beschränkt sich sein persönliches Trainingsprogramm aktuell auf einige Laufstrecken rund um seinen Wohnort am Hammer Maximilianspark - einen Steinwurf von der Maxi-Park-Arena seines Klub ASV Hamm-Westfalen entfernt. Oliver Krechel sieht aber auch keinen Grund aufgrund der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten, Trübsal zu blasen. „Denn eines ist in diesen Tagen doch unwichtig. Das ist der Sport. Wichtig ist die Gesundheit“, betont Krechel, der da auch an das Wohl seiner Familie mit Frau und der kleinen Tochter denkt.

Ungewissheit ist groß

Doch dann wird der 199 Zentimeter große Torwart ein wenig nachdenklich. „Es weiß ja keiner, wie es weitergeht. Wie lange es dauern wird“, sieht Oliver Krechel ein Ende der Auszeit noch lange nicht in Sicht. „Wird die Saison zu Ende gespielt? Ich weiß nicht, ob es fair ist, wenn man die Saison als abgebrochen wertet und den derzeitigen Tabellenstand als maßgeblich betrachtet. Das gilt meiner Meinung nach nicht nur für den Handball“, sieht Krechel noch viele unbeantwortete Fragen vor sich.

Dabei sorgt sich der Torwart ach um die Zukunft vieler Vereine, denen durch die unfreiwillige Pause auch viele Einnahmen wegbrechen. Und der Torwart macht sich Gedanken darüber, wie es weitergehen wird. „Die Handballvereine in der ersten und zweiten Bundesliga sind ja finanziell nicht so gut aufgestellt, wie viele Fußballklubs es in den Profiligen sind. Da geht es ja noch um ganz andere Summen. Aber ich mache mir schon Gedanken darüber, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass mein Verein es schaffen wird, aus der Situation herauszukommen, ohne Schaden zu nehmen. Denn ich muss mir schon Gedanken machen, wie ich weiterhin meine Familie ernähre“, sagt Oliver Krechel ehrlich.

Der gebürtige Hönnestädter blickt dann aber auch über den Tellerrand hinaus. „Es hat doch wohl jeder Verständnis dafür, wenn sich ein Sponsor im Sport zurückzieht, weil sein Betrieb durch das Coronavirus Probleme bekommt. Auch in der Firma eines Sponsors geht es um Arbeitsplätze“, weiß Krechel, dass die Situation nicht nur für die Sportvereine, sondern auch für die Sponsoren schwierig ist und sich aufeinander auswirken kann. Denn geht es dem Sponsoren schlecht, hat das auch Konsequenzen für den Sportverein.

Schwierige Finanzlage

Angesichts dieser grassierenden Unsicherheit ist ein weiteres Problem im Moment für ihn zur Nebensache geworden.

Denn eigentlich wollte Oliver Krechel in diesen Monaten damit beginnen zu planen, wie die letzte Etappe seiner aktiven Zeit als Handballprofi aussehen soll. Aber der Virus macht ihm einen Strich durch die Rechnung. „Doch das ist erstmal auf Eis gelegt“, geht es für den Torwart darum, die Pandemie mit seiner Familie zu überwinden.

Erst wenn wieder Normalität eingekehrt ist, wird sich der Hönnestädter in Hamm über seine eigene sportliche Zukunft die endgültigen Gedanken machen.