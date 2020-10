Olympos, Platte Heide und SV Oesbern im (Gegen)-Torrausch

Menden. In der Kreisliga A Iserlohn haben sich die Abwehrreihen am Wochenende wieder einen freien Tag gegönnt.

Der sechste Spieltag in der Kreisliga A Iserlohn verschaffte einigen Teams der Hönnestadt eine unfreiwillige Pause. Der Spielplan sah für den BSV Menden II einen freien Sonntag vor. Doch die Auszeiten für den BSV Lendringsen (Platz in Iserlohn war unbespielbar) und der DJK Bösperde (Sportverbot im Kreis Unna) waren nicht vorgesehen. So standen nur drei Hönnestädter Teams im Blickpunkt:

GFV Olympos Menden - Iserlohner Turnerschaft 6:5 (2:3). „Bei uns sind die Zuschauer froh, wenn sie da waren. Sie bekommen richtig etwas geboten“, konnte GFV-Trainer „Orgel“ Kakiris die erneut torreiche Partie seiner Mannschaft nur mit einer Portion Humor nehmen. Denn vor zwei Wochen gab es ja das 6:6 zwischen Olympos und dem VfL Platte Heide. Der Olympos-Coach würde die Spieltage aber gern ruhiger verleben.

„Allerdings muss man auch anerkennen, dass die Mannschaft immer wieder einen Rückstand aufholt. Gegen das noch punktlose Schlusslicht aus Iserlohn lag Olympos bis zu 65. Minute sogar noch 2:4 zurück. Die Tore gegen die Iserlohner Turnerschaft erzielten Veseli (3), Dervisoski, Charavitsidis und Bayhan.



SV Oesbern - ASSV Letmathe 0:4 (0:2). Die Fußballer des SV Oesbern drohen in der A-Liga den Anschluss zu verlieren. Nach dem 0:4 rutschen die Kicker vom Habicht in die Abstiegszone des Iserlohner Fußball-Oberhauses. Die Partie förderte die Probleme offen zu Tage. Defensiv gibt es zuviele Gegentore. Und im Angriff strahlt der SVÖ wenig Gefahr aus.

SG Hemer - VfL Platte Heide 7:4 (2:3). „Das war ein hochklassiges Spiel, das auch anders ausgehen kann. Hemer macht zum Schluss innerhalb von neun Minuten drei Tore, davor hätten wir das Spiel für uns entscheiden können“, resümierte Petros Tsamatos, Trainer des VfL Platte Heide, die richtig unterhaltsame Partie. „Lob an den Gegner, aber ich bin meiner Mannschaft nicht böse. Sie hatte kein Glück“, so der Coach des VfL. Bereits in der vierten Minute ging das muntere Toreschießen im Dammstadion los. Es sollte ein Offensivspektakel werden.