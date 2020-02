Orkan Sabine: Fast alle Fußballspiele im Kreis abgesagt

Sturmtief Sabine machte den Fußballern am Sonntag einen Strich durch die Rechnung. Fast alle Testspiele in den Fußballkreisen Arnsberg und Iserlohn wurden am Sonntag abgesagt. „Wir haben uns aufgrund der Witterung darauf verständigt, das Spiel besser abzusagen“, erklärte Uli Mayer, Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Langenholthausen am Sonntagmorgen gegenüber der WESTFALENPOST.

Betroffen waren auch die Spiele der überkreislichen Mannschaften aus Menden. Der BSV Menden (in Berchum-Garenfeld) und die Sportfreunde Hüingsen (gegen Sönnern) haben Sicherheit vor Spielpraxis gestellt und ihre Partie abgesagt.

Versuchen wird es der VfL Platte Heide, der um 13 Uhr den SC Plettenberg empfängt. „Die Plettenberger wollen kommen, wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, dass nicht gespielt werden kann, soll er absagen“, sagt Petros Tsamatos, Trainer des VfL Platte Heide.