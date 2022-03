Platte Heide Pinguine sammeln Spenden für die Ukraine

Platte Heide. Hobbymannschaft veranstaltet am Sonntag ein Fußballturnier für den guten Zweck am Hülschenbrauck.

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine erlebt das Land eine große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Nun wollen auch die Hobby-Fußballer der Platte Heide Pinguine ihren Beitrag helfen und Spenden für die Menschen in der Ukraine sammeln. Am Sonntag soll ein Fußballturnier am Platte Heider Hülschenbrauck stattfinden. Der Erlös geht an eine Hilfsorganisation.

Das soziale Engagement der Platte Heide Pinguine ist groß. Während der Anfangszeit der Corona-Pandemie haben die Fußballer mit Einkaufsdiensten und Foodsharing Bedürftigen geholfen, Trikots gesammelt und an eine Hilfsorganisation nach Afrika gegeben. Auch wenn im Hauptverein VfL Platte Heide Hilfe benötigt wird, sind die Pinguine immer zur Stelle und helfen.

Spenden sammeln für Aktion Deutschland hilft

Am Sonntag ab 10 Uhr steht dann die Ukraine im Mittelpunkt. „Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir helfen können. Dass wir was machen würden, stand völlig außer Frage. Erst hatten wir überlegt, mit einem Bully rüber zu fahren und vor Ort zu helfen, aber diese Idee mussten wir schnell ad acta legen“, erklärt Patrick Fedorcuk, Spieler und einst Gründungsmitglied der Pinguine. Da lag die Idee nahe, ein Fußballturnier auszurichten, um schnell und unkompliziert Spenden zu sammeln.

In den kommenden Tagen können sich interessierte Mannschaften bei den Pinguinen melden, falls sie mitspielen möchten. „Teilnehmen kann jede Mannschaft, die am Wochenende spielfrei hat. Das ist nicht nur auf Hobbymannschaften beschränkt. Auch Kreisliga-Mannschaften oder Alte Herren sind willkommen. Wir hoffen, dass sich viele Mannschaften finden werden, die uns unterstützen“, appelliert Patrick Fedorcuk an die Mendener Fußballer. Zugesagt hat bereits die dritte Mannschaft des SV Oesbern. „Wir hoffen noch auf die Bösperder Hobbytruppe und auf eine Mannschaft aus dem Kreis Wesel, zu der einer unser Spieler Kontakte pflegt.“ Teilnehmen kann aber grundsätzlich jeder, egal ob aus Menden, Balve, Fröndenberg oder dem Sauerland. „Wir freuen uns über jede Meldung“, betont der Pinguine-Spieler.

Engagierte Fußballer: Die Platte Heide Pinguine können nicht nur gut feiern, sie sind auch äußerst hilfsbereit. Foto: Privat

Erlös aus Verkäufen wird gespendet

Neben dem Turnier werden Speisen und Getränke verkauft. Der Erlös daraus soll dann - nach Abzug der Selbstkosten - komplett an die Hilfsorganisation „Deutschland hilft“ überwiesen werden. „Wir hoffen natürlich, dass viele Leute vorbeikommen, die uns beim Spendensammeln helfen werden. Die Wege rund um den Sportplatz sind ja gerade sonntags bei Spaziergängern äußerst beliebt. Da wäre es schön, wenn der ein oder andere am Platz hängenbleibt und sich noch einen Kaffee oder ein Stück Kuchen gönnt“, sagt Patrick Fedorcuk.

Los gehen soll das Turnier um 10 Uhr. „Wir planen vier Stunden für das Turnier ein, weil um 14.30 Uhr die Frauenmannschaft des VfL Platte Heide ein Meisterschaftsspiel hat. Während des Spiels geht die Bewirtung aber weiter, so dass der Tag gegen 17 Uhr enden wird“, erklärt der Fußballer. „Wir bedanken uns an dieser Stelle auch sehr beim VfL Platte Heide, der uns sehr unkompliziert den Platz zur Verfügung gestellt hat“, sagt Fedorcuk.

Teilnehmer sind willkommen

Das Erstellen der Spielpläne hat bereits begonnen. Die Pinguine planen mit sechs bis acht teilnehmenden Mannschaften. „Wenn es mehr Mannschaften werden, ist das auch kein Problem. Dann wird die Spielzeit der einzelnen Partien nur etwas kürzer“, muss sich keine interessierte Mannschaft Angst haben, nicht mitspielen zu können.

Die Platte Heide Pinguine gibt es seit 2018. Gegründet wurde sie von ehemaligen Vereinsspielern verschiedener Mendener Klubs, die nur noch aus Spaß und ohne Leistungsdruck gemeinsam spielen wollten. Einmal pro Woche treffen sich die Fußballer zum gemeinsamen Training. Gespielt wird in Freundschaftsspielen oder auch bei Turnieren.

Kontakt zu den Pinguinen gibt es über die sozialen Netzwerke oder per Mail an ph-pinguine@gmx.de.

