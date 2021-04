Vor Playoff-Spiel der Roosters: Pyro-Feuer vor Gäste-Hotel

Foto: Michael May

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen für einen Polizeieinsatz an einem Iserlohner Hotel gesorgt.

Iserlohn. Unbekannte haben vor dem Iserlohner Hotel "VierJahreszeiten" Pyrotechnik angezündet. Pikant: Dort sind die Eisbären Berlin untergebracht.

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen Pyrotechnik vor dem Hotel "VierJahreszeiten" in Iserlohn abgebrannt. Laut einem Sprecher der Polizei handelt es sich dabei um das Hotel, in dem das Eishockey-Team der Eisbären Berlin untergebracht ist,

Stecken Roosters-Fans hinter der Aktion?

Mitarbeiter des Hotels hatten laut Polizei um 5.37 Uhr einen Notruf abgesetzt. Am Parkdeck vor dem Hotel hatten sich mehrere Personen versammelt, laut ersten Angaben des Hotels bis zu 30. Nach Entzünden des Pyro-Feuer hatten sich die Unbekannten - vermutlich Fans der Iserlohn Roosters - zügig wieder entfernt.

Die Einsatzkräfte konnten keine Beschädigungen feststellen, lediglich die Reste der Feuerwerkskörper. Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Personen im Alter zwischen 21 und 29 Jahren kontrolliert und Personalien festgestellt.

Die Beamten, die im Einsatz waren, gehen laut ersten Angaben von weniger als 30 Personen aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.