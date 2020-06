Rassismus ist im Mendener Sport nicht alltäglich

Am Rande des Spiels zwischen den Sportfreunden Hüingsen und dem VfB Marsberg halten Anhänger der Gäste ein Plakat in der OBO-Arena hoch. Die setzen mit ihrem Banner ein klares Zeichen gegen Rassismus im Sport.

Menden. Rassismus ist in diesen Tagen ein präsentes Thema – im Mendener Sport kommt es aber nur selten zu rassistischen Beleidigungen.

In den USA gehen die Menschen derzeit zu tausenden auf die Straßen, um sich gegen Rassismus in den Vereinigten Staaten aufzulehnen. Auch in Deutschland zeigten sich viele Sportler solidarisch mit den Demonstranten und setzen ein klares Zeichen. Im Mendener Sport ist das derweil kein großes Thema, so der Konsens von einigen Sportlern mit ausländischen Wurzeln. Bis auf ganz wenige Ausnahmen scheint der Sport, insbesondere der oft gescholtene Fußball, hier eine Insel der Glückseligkeit zu sein.

Wenn Tylor Mozie den Platz im Max-Becker-Sportpark betritt, ist seine Herkunft kein Thema. Der Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter hat im Sport bis jetzt noch keine Berührungspunkte mit Rassismus gemacht. „Wenn es aber dazu kommen würde, kann ich mir schon vorstellen, dass mich das treffen würde“, sagt der Spieler aus der zweiten Mannschaft des BSV Lendringsen.

Nur die Leistung zählt

Das dürfte kaum verwundern, schließlich kommt es im Sport nicht auf die Herkunft, den Glauben oder die Hautfarbe eines Sportlers an. „Es geht einzig und allein um die Leistung, die jemand auf dem Platz zeigt“, sagt Angelo Tomassello vom FC Italia Menden. Auch er hat bis jetzt keine Erfahrungen mit rassistischen Vorbehalten auf dem Platz gemacht. „Das ist eher ein Problem im Profifußball“, glaubt er.

Gänzlich ausschließen möchte Dirk Henneböhl vom BSV Menden aber nicht, dass einem Sportler oder einem Zuschauer mal etwas herausrutscht, das nichts im Sport verloren hat. „Irgendwelche Backpfeifen gibt es immer“, sagt der Vorsitzende des Fußball-Landesligisten. Emotionen gehören zum Sport dazu, Rassismus aber nicht“, so Henneböhl weiter. Tyron Mozie sieht das ähnlich: „Es ist sehr schade, dass es immer noch Menschen mit einer solchen Denke gibt.“

Der Familie in den USA geht es gut

Mozie selbst hält aktuell stetigen Kontakt in die USA, wo das Thema Rassismus derzeit sehr präsent ist. Ein Teil seiner Familie lebt in Atlanta, dort sei es aber anders als in vielen anderen Teilen der Vereinigten Staaten noch sehr ruhig.

Ähnlich ruhig geht es, so der Tenor der Befragten, auch auf den heimischen Plätzen zu. „Klar gibt es auch noch Vorurteile“, schränkt Sedat Küpeli ein. Der Geschäftsführer vom Fußballverein Menden Türk erlebt ab und an noch Vorbehalte gegenüber seinem Verein. Diese entstünden vor allem durch einzelne Vorfälle, die immer wieder für Aufsehen sorgen. „Da werden manchmal schnell Vereine wie wir mit den Übeltätern über einen Kamm geschoren“, sagt er.

Im Sport sind alle gleich

In den 40 Jahren, die es den Verein Menden Türk nun gibt, habe sich das Bild aber vor allem im Klub selbst gewandelt. Gestartet war der Verein für türkische Mitmenschen, inzwischen finden sich dort aber auch Sportler vieler Nationalitäten und Glaubensrichtungen ein. „Bei uns spielen auch Kurden und da gibt es absolut kein Problem mit“, sagt Küpeli. „Im Sport“, so sagt er weiter, „sind wir doch alle gleich.“

Auch wenn das manchmal anders klingt, wie Dirk Henneböhl berichtet. Er führt ein Beispiel unter den Zuschauern an. Wird ein Unparteiischer verbal zu hart angegangen, greifen die anderen Zuschauer und die Verantwortlichen vom BSV direkt ein. Dabei gibt es auch manchmal Mitbürger mit Migrationshintergrund, die meinen, dass sie nur verwarnt werden, weil sie nicht deutsch sind. „Aber unsere Regeln gelten für alle gleich“, sagt Henneböhl. Einen Unterschied mache der BSV in solchen Fällen nicht.

Die Gruppe muss funktionieren

Der BSV-Vorsitzende kennt das Thema eher von den Tribünen im Profifußball. Bei einem Besuch eines Spiels von Borussia Dortmund wurde ein ausländischer Spieler solange beleidigt, bis er zwei Mal für den BVB in der Partie traf. Damals hatte er seinen Sohn dabei, der die Reaktionen der Zuschauer um ihn herum nicht einordnen und verstehen konnte. Für Henneböhl gilt es in solchen wie auch in ähnlichen Situationen im Amateursport, direkt als Gruppe dagegen aufzustehen. „Da ist es auch egal, ob es um Rassismus oder andere Beleidigungen geht“, sagt er.

Bleibt zu hoffen, dass sich der von den Sportlern beschriebene Status quo auch in Zukunft fortsetzt.