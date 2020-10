Das ist ein echter Transferhammer, den der Fußball-Landesligist TuS Langenholthausen am Donnerstagabend verkündet hat. Robin Hoffmann wechselt vom Regionalligisten Rot-Weiß Ahlen mit sofortiger Wirkung an den Düsterloh.

„Wir sind sehr stolz, dass Robin sich für uns entschieden hat“, freute sich TuS-Trainer Uli Mayer über den Zugang. Der Kontakt zu Hoffmann, der sich auf der Sechserposition besonder wohlfühlt, kam über Co-Trainer Tim Rademacher zustande. „Tim und Robin kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim SC Neheim. Robin ist auch sehr gut mit Jan Apolinarski befreundet. Wir konnten ihn von unserem Konzept überzeugen und sind sehr froh, dass er jetzt für uns spielen wird. Er war in Ahlen unzufrieden und wollte weg. Er hat bei uns mittrainiert und einen sehr starken Eindruck hinterlassen“, erklärt Mayer, wie der Transfer zustande kam.

21 Regionalligaspiele für den SV Lippstadt

Neben 21 Regionalligaspielen für den SV Lippstadt stand der 29-Jährige 119 Mal in der Oberliga Westfalen für den SV Lippstadt, Westfalia Rhynern, den TuS Ennepetal und dem ASC Dortmund auf dem Feld. „Robin hat viele Erfahrungen im gehobenen Amateurbereich gesammelt. Mit seiner Routine wird er unserer Mannschaft gut tun und seine Erfahrungen an die jungen Spieler weitergeben können. Davon profitieren alle“, hofft Mayer.

Sonntag in Arpe/Wormbach

Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr auf dem Sportplatz Wormbach) beim Spiel gegen Aufsteiger FC Arpe/Wormbach steht der neue Mann noch nicht zur Verfügung. „Wir gehen davon aus, dass er in der kommenden Woche spielberechtigt sein wird. Gegen Arpe ist er noch kein Thema. Unsere Verantwortlichen arbeiten nun mit Hochdruck daran, dass Robin so schnell wie möglich für uns auflaufen darf“, betont Mayer.