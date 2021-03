Roosters: Abkehr vom Weg? Hommel widerspricht im Podcast

Iserlohn. Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Iserlohn Roosters, erklärt im Podcast das Thema Nachverpflichtungen und widerspricht an einem Punkt.

Eine gute und eine schlechte Nachricht vermelden die Iserlohn Roosters vor ihrem Auswärtsspiel am Sonntag bei den Eisbären Berlin. Während Marko Friedrich vor der Rückkehr in den Kader steht, wird Dieter Orendorz dem Klub aus der Deutschen Eishockey Liga noch länger fehlen. Christian Hommel, Sportlicher Leiter und aktuell Co-Trainer in Personalunion, blickt in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters“ personell allerdings auch in die Zukunft.

„Wir haben natürlich einen Plan“, erzählt Hommel zum Thema Vertragsverlängerungen. Während andere Klubs der DEL bereits Fakten schafften, war von den Sauerländern bislang nichts zu hören. Ob den Roosters erneut ein großer Umbruch droht? Ob es tatsächlich die eine oder andere Verlängerungsoption in diversen Verträgen gibt? Auch auf diese Fragen antwortet der Sportliche Leiter.

Zudem erklärt Hommel, warum aus seiner Sicht das Thema Nachverpflichtungen nicht heikel ist. Mit Joel Lowry und unlängst Steven Whitney holten die Roosters bekanntlich noch zwei Nordamerikaner. Whitney, der Bruder des Top-Scorers Joe Whitney, wird voraussichtlich am Mittwoch, 10. März, im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine zum ersten Mal eingesetzt werden können.

Heikles Thema: Strafen

Mit dem Einstand von Brad Tapper als Interimstrainer der Roosters, ist Hommel zufrieden. Ein kleines Aber in seinem Fazit der ersten drei Partien unter Tappers Regie kassierte der Sportliche Leiter sofort wieder ein. Wann die Entscheidung fällt, ob das „Interims“ bei Tapper gestrichen oder ein anderer Kandidat Cheftrainer der Roosters wird? Auch dieser Frage stellte sich Hommel.

Mit Blick auf die Partie in Berlin am Sonntag (17 Uhr) bestätigte er, dass Marko Friedrich in den Kader zurückkehren könnte. Derweil teilten die Roosters mit, dass Dieter Orendorz mit einer Oberkörperverletzung „einige Wochen“ fehlen werde. Hommel thematisierte in der aktuellen Podcast-Folge noch das Thema Strafen: „Wir haben nochmal an die Schlauheit appelliert, den Schiedsrichtern so wenig Futter wie möglich zu geben.“