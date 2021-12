Roosters können nur Dauerkarteninhaber zulassen

Iserlohn. Die Roosters müssen die Kapazität auf 2500 Zuschauer reduzieren. Sämtliche Dauerkarten behalten Gültigkeit.

Nach den jüngsten Beschlüssen des Corona-Gipfels von Bund und Ländern sowie der soeben veröffentlichten neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ergeben sich auch erhebliche Konsequenzen für die Zuschauerauslastung bei den Heimspielen der Iserlohn Roosters. Die bei allen Schwierigkeiten erfreulichste Nachricht: Unter diesen Bedingungen behalten sämtliche Dauerkarten ihre Gültigkeit. Sitzplatzdauerkarten können ganz normal genutzt werden, Stehplatzdauerkarten sind gültig, bekommen beim Einlass einen der freien Sitzplätze zugewiesen.

Die neuen Regelungen gelten ab Samstag für zwei Wochen und damit für die Roosters zunächst bei den Heimspielen gegen Köln (5. Dezember), Düsseldorf (7. Dezember), Schwenningen (12. Dezember) und Bietigheim (17. Dezember). Die Planungen sehen derzeit vor, auch das letzte Heimspiel vor Weihnachten am 23. Dezember gegen den ERC Ingolstadt unter diesen Bedingungen durchzuführen. Gemäß der neuen Corona-Schutzverordnung ist bei Großveranstaltungen in Innenräumen eine Zuschauerauslastung von maximal 50 Prozent und damit bei den Roosters 2500 Zuschauern möglich, je nach Interpretation der Verordnung sogar weniger. Unabhängig davon dürfen Stehplätze offenbar nicht besetzt werden. Aus Roosters-Sicht ist die Formulierung der Verordnung in diesem entscheidenden Punkt (§4, Absatz 5) nicht eindeutig, weshalb der Klub auf Nummer sicher gehen wird und mindestens für die kommenden beiden Heimspiele die Stehplatztribüne komplett leer lässt und sämtliche Einzeltickets stornieren wird.

Bezüglich der Rückabwicklung bereits geleisteter Zahlungen und des generell weiteren Vorgehens werden die Roosters im Laufe der kommenden Woche ausführliche Informationen veröffentlichen. „Wir werden durch den Zeitpunkt der Veröffentlichung und die Kurzfristigkeit vor eine organisatorische Mammutaufgabe gestellt. Es wird am Sonntag sicherlich nicht alles glatt laufen und wir arbeiten schon jetzt daran, die Abläufe im Hinblick auf das Spiel gegen Düsseldorf am Dienstag zu optimieren. Wir bitten daher um das größtmögliche Verständnis und bedanken uns schon jetzt bei unseren Dauerkarteninhaberinnen und Dauerkarteninhabern, dass sie uns in dieser Situation so unterstützen“, sagt Felix Dötsch, Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit der Roosters. Darüber hinaus gilt während des kompletten Aufenthalts in der Eissporthalle am Seilersee die Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Maske), der Einlass erfolgt nur unter Erfüllung der 2G-Voraussetzungen. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung ihres zwölften Lebensjahres sind von diesen Vorgaben ausgenommen und benötigen am Einlass lediglich einen entsprechenden Altersnachweis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden