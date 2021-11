Roosters: „Peinlich“, sagt Tripcke im Podcast über Tapper

Iserlohn. Die Fans lieben ihn dafür, andere sehen seine Aktion kritisch. Im Podcast zu den Iserlohn Roosters reden wir aber nicht nur über Brad Tapper.

Er klopfte mehrmals auf sein Herz und zeigte in Richtung der Fans. Er warf denen, die nach der 3:6-Niederlage der Iserlohn Roosters gegen den EHC RB München singend und klatschend in der Eishalle am Seilersee ausharrten, auch Kusshändchen zu. Als Brad Tapper, der Coach der Roosters, das Eis verließ, kämpfte er sichtbar mit seinen Emotionen. Was sich nach der vierten Niederlage der Iserlohner in Folge abspielte, gibt es in der Deutschen Eishockey Liga kein zweites Mal. Doch in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime“ kommt auch harsche Kritik an Tapper auf.

Hommel spricht mit Tapper

Es geht dabei um seine Aktion im Auswärtsspiel der Roosters in Straubing, als der Trainer Trinkflaschen aufs Eis warf, um seinen Spielern eine zusätzliche Verschnaufpause zu verschaffen. „Peinlich“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga, in der aktuellen Podcastfolge dazu unter anderem. Auch Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer, äußert sich nochmal zu Tappers Aktion und verrät das Ergebnis eines Gesprächs mit seinem Coach.

Welche Rolle Hans Zach und Christian Streich in diesem Zusammenhang spielen? Mit ihnen vergleicht Hommel seinen Trainer im Podcast.

Hommel „massiv stolz“

Doch der Roosters-Manager spricht auch über die erste Saisonphase und die vier schwierigen Spiele der Iserlohner vor der aktuellen Länderspielpause nach dem Coronaausbruch im Team. „Ich bin massiv stolz“, erklärt er zum Beispiel über den Auftritt gegen München vor eigenem Publikum. Warum die Roosters mit schmalem Kader antreten mussten, erläutert Gernot Tripcke noch einmal und garniert eine seiner Erklärungen mit dem Kommentar: „Selbst schuld.“

Nach vorne schaut im Podcast Roosters-Kapitän Torsten Ankert, der ebenso wie Torwart Andy Jenike und Stürmer Taro Jentzsch zum Kader des deutschen Nationalteams beim Deutschlandcup zählt. Sein Appell für die Zeit, wenn die Sauerländer wieder komplett sind: „Messer zwischen die Zähne und die Spiele zurückholen.“

