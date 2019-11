Schlotmann genießt Halingener Dorfleben

Er steht da manchmal ein wenig hilflos auf seiner Position ganz Linksaußen und sieht zu, was seine Mitspieler vom Handball-Landesligisten TV Westfalia Halingen da so im Angriff fabrizieren. Wenn er aber an den Ball kommt, kann sich Trainer Sebastian Swoboda fast sicher sein, dass der Ball auch den Weg in die Tormaschen finden wird. Die Rede ist von Lorenz Schlotmann, einem der prominenten Neuzugänge der Westfalia. Denn in der Vergangenheit konnte Schlotmann schon Erfahrungen in der zweiten und dritten Liga sammeln.

Besonders fühlt sich Schlotmann deswegen nicht. „Ab und an werde ich mal drauf angesprochen, für mich selbst ist das aber überhaupt kein Thema“, sagt der 23-Jährige. Die Fragen drehen sich dann um seinen Erfahrungen die er zuletzt beim TuS Volmetal oder zuvor beim VfL Eintracht Hagen machte. Beim VfL war er vor einigen Jahren Bestandteil des Teams, das aus der dritten in die zweite Liga aufstieg, beim TuS Volmetal spielte er in der Folge immer um den Klassenerhalt in der dritten Liga.

Nicht so erfolgreich wie gedacht

Aktuell ist Schlotmann also auf unbekanntem Terrain unterwegs, zum ersten Mal agiert er bei den Halingern in der Landesliga. Sein Job verhinderte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder, dass er seiner Leidenschaft so frönen kann, wie es auf sehr gehobenem Amateurniveau notwendig ist. „Man muss dann auch einfach mal sich und seinen Mannschaftskollegen gegenüber ehrlich sein“, sagt der Polizeibeamte, der es aufgrund des Schichtdiensts bei den Ordnungshütern nicht immer regelmäßig zum Training schaffte. „Vier oder fünf Einheiten sind da einfach nicht zu stemmen“, sagt Schlotmann.

Der damalige Halinger Trainer Jörg Walther bekam von den Plänen des agilen Außenspielers Wind, beide kennen sich aus gemeinsamen Tagen bei Eintracht Hagen. „Die Gespräche die dann mit Jörg und den anderen Verantwortlichen folgten, waren sehr gut. Die Entscheidung fiel mir trotz einiger anderer Anfragen sehr leicht“, sagt Lorenz Schlotmann zu seiner Entscheidung. Und so zog es ihn, für viele die seine beruflichen Umstände nicht kannten, überraschend von der dritten in die Landesliga.

Große Hoffnungen auf Bichmann

Dort läuft es derzeit aber noch nicht so, wie sich das der ehrgeizige Schlotmann wünscht. „Ich wollte schon noch erfolgreicher Handball spielen, die Zielsetzung vor der Saison war eine andere“, gibt er offen zu. Doch jüngst zeigte die Formkurve der Westfalia wieder etwas nach oben, auch ohne den verletzten Leistungsträger Dennis Bichmann konnte gegen Ruhrtal der zweite Sieg eingefahren werden. „Wenn einer wie Dennis fehlt, wird es schwer. Ich hoffe und gehe davon aus, dass er uns in dieser Saison noch helfen wird“, sagt Lorenz Schlotmann.

Langsam möchte er sich mit den Halingern aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld verabschieden, dafür sind Siege in den nächsten beiden Spielen gegen Hagen III und Evingsen natürlich Pflicht. Das Spiel gegen Evingsen steigt dann wieder vor dem heimischen Publikum in der Halinger Mehrzweckhalle – eine Spielstätte, die in dieser Saison noch nicht ihrem Ruf als unangenehme Station für Auswärtsteams gerecht wurde. Lorenz Schlotmann weiß die Atmosphäre in der Halle aber durchaus zu schätzen. „Die Stimmung ist schon besonders, das ganze Dorf ist besonders. Wenn Samstagabend ist, ist klar dass man zum Handball geht“, sagt er.

Mit Siegen die Halle wieder füllen

Da setzt es auch nach schwächeren Auftritten mal den ein oder anderen kernigen Spruch von den eigenen Fans. „Damit kann ich sehr gut umgehen und für mich gehört das auch dazu“, sagt Schlotmann. Ohnehin schätzt er den Verein und die Gepflogenheiten in Halingen sehr. „Hier wird viel auf die Beine gestellt und das Miteinander gepflegt“, berichtet der in Iserlohn wohnhafte Schlotmann. Und demnächst soll auch die kleine Halle an der Halinger Dorfstraße wieder besser gefüllt sein, wenn es nach ihm geht. „Wenn wir erfolgeicher spielen, kommen auch wieder mehr Leute“, sagt Lorenz Schlotmann.