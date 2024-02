SF Hüingsen: Emotionen kochen bei 3:2-Sieg hoch

Hüingsen In einem packenden und spannenden Bezirksliga-Spiel bauen die Sportfreunde ihre Führung an der Tabellenspitze aus.

Da war Feuer drin! Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Hüingsen bleibt an der Tabellenspitze der „Bundesliga des Sauerlandes“ dank eines umkämpften 3:2 (2:1)-Erfolgs gegen TuRa Freienohl.

Nach dem Schlusspfiff mussten die Emotionen erst einmal raus. Die Spieler der Sportfreunde Hüingsen ballten die Fäuste und schrien ihre Freude über den Erfolg gegen den Tabellenvierten aus Freienohl heraus. Auf der anderen Seite stürmte TuRa-Trainer Freddy Quebbemann erzürnt auf Schiedsrichter Simon Tewes zu, um sich über einige Urteile des Unparteiischen zu echauffieren. Es war ein stimmungsvoller Schlussakt eines Spiels, in dem beiden Mannschaften anzumerken war, welche Bedeutung es hatte.

Im Dauerregen wurde es eng unter den Stufen vor dem neuen Anbau am Klubhaus, wo sich auch zahlreiche Freienohler unter die Hüingser Zuschauer mischten. Sie sahen zunächst eine starke Anfangsphase der Hausherren, die - aus Hüingser Sicht - nicht besser hätte starten können. Gerade acht Minuten waren gespielt, als Berkant Beyaz aus halbrechter Position einen Steilpass in den Strafraum spielte, Philipp Eckert von der linken Seite einlief und den Ball ins rechte Eck einschoss. Die frühe Führung für die Sportfreunde und ein Wirkungstreffer, wie sich zwei Minuten später zeigte. Da trat Philipp Eckert zum Eckball an, flankte den Ball auf Höhe des Fünfmeterraums, wo Sven Barnefske völlig freistehend stand - 2:0. „In den ersten 30 Minuten waren wir die bessere Mannschaft und hatten natürlich auch Glück, dass unsere ersten beiden Torschüsse direkt drin waren“, resümierte Sportfreunde-Trainer Benny Huygens die Anfangsphase.

Tillmann nach Zusammenprall verletzt raus

Doch mit zunehmender Spieldauer kamen die Freienohler immer besser ins Spiel. Nachdem SF-Torhüter Max Tillmann eine Ecke von Luis Ehm gerade noch so an die Latte lenken konnte, klappte es in der 30. Minute besser. Die Hüingser wurden auf der rechten Seite unter Druck gesetzt, verloren den Ball, der über zwei Stationen bei Luis Ehm landete, der keine Mühe hatte, den Anschlusstreffer zu erzielen.

Philipp Eckert (am Ball) ist an allen drei Hüingser Toren beteiligt. Foto: Dietmar Reker

Turbulent startete dann die zweite Halbzeit. Nach einer Flanke krachten Max Tillmann und Freienohls Steffen Müller unglücklich zusammen und blieben am Boden liegen. Das Spiel lief zunächst weiter, so dass das Spielgerät bei Torben Keute landete, der nur noch ins leere Tor schieben musste - 2:2. Im Anschluss war die Partie für gut zehn Minuten unterbrochen, bis die beiden Spieler vom Feld gebracht werden konnten. Dennis Kluy stand fortan im Sportfreunde-Tor. „Ich weiß noch nicht, was Max hat. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Glücklicherweise, haben wir zwei starke Torhüter“, betonte Benny Huygens, der verletzungsbedingt unter anderem auf Marcel Furnari, Salvatore Militano, Yahia Bouachir und Zamir Kapkov verzichten musste. „Alles Spieler, die eigentlich den Anspruch haben, in der ersten Elf zu stehen“, erklärte Huygens.

Dafür war erstmals Malte Heesmann auf dem Platz. Der Winterzugang aus Dröschede sollte dann auch in der entscheidenden Szene des Spiels beteiligt sein. In der 68. Minute zog Heesmann das Foul im Strafraum - Elfmeter für Hüingsen. Philipp Eckert trat an und verwandelte souverän zur erneuten Sportfreunde-Führung. In der Schlussphase musste der Freienohler Tim Schulte nach einer Tätlichkeit gegen Malte Heesmann mit Rot vom Platz. „Am Ende war es ein sehr glücklicher Sieg. Ein Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen, weil Freienohl das über weite Strecken sehr gut gemacht hat“, gestand Benny Huygens abschließend.

SF Hüingsen - TuRa Freienohl 3:2 SF Hüingsen: Tillmann (48. Kluy), Freier, Krowczynski (46. Drüppel), Saatz, Grahl, Ph. Eckert, Rohe (61. Westermann), Beyaz (72. Ch. Eckert), Heesmann, Barnefske, Ekinci (90+4. Palczewski). Tore: 1:0 Philipp Eckert (8.), 2:0 Sven Barnefske (10.), 2:1 Luis Ehm (30.), 2:2 Torben Keute (51.), 3:2 Philipp Eckert (68., Foulelfmeter). Rote Karte: Tim Schulte (86., Tätlichkeit). Schiedsrichter: Simon Tewes (Wethmar). Zuschauer: 120.

