SF Hüingsen enttäuschen mit schlechtester Saisonleistung

Hüingsen. Die Sportfreunde Hüingsen holen ein 2:2-Unentschieden beim SC Hennen. Deshalb ist ihr Trainer Benny Huygens wütend auf seine Mannschaft.

In dieser Woche sollte man vermutlich einen Bogen um den Sportplatz im Ohl machen. Denn bei den Bezirksliga-Fußballern der Sportfreunde Hüingsen ist eine Eiszeit zwischen Trainer Benny Huygens und seiner Mannschaft ausgesprochen.

Die Ursache ist das gestrige 2:2 (1:1) Unentschieden der „Republik-Kicker“ beim SC Hennen. „Herzlichen Glückwunsch an den SC Hennen zum Punktgewinn“, gratulierte Sportfreunde-Trainer Benny Huygens zunächst einmal in Richtung des Gegners. Für den SC Hennen war es im siebten Saisonspiel der erste Punktgewinn. Doch dann platzte dem Hüingser Coach der Kragen. „Das war die schlechteste Saisonleistung meiner Mannschaft. Die sollte einmal ihre Spielvorbereitung überprüfen. Das ist eine Katastrophe, ich bin richtig sauer. Enttäuscht bin ich auch von meinen Führungsspielern, dass die bei so etwas mitmachen“, kritisierte Benny Huygens einen unterirdischen Auftritt seiner Mannschaft. Der dann sogar noch dadurch belohnt wurde, dass der Ausgleichstreffer zum 2:2 durch Brian Ruck in der 90. Minute fiel.

Ausgleich kurz vor Schluss

Bis zu diesem Zeitpunkt schienen die Gastgeber auf dem Weg zum ersten Saisonsieg. Hennen ging bereits nach elf Minuten mit 1:0 in Führung. Aber auch dieser Rückschlag konnte die Sportfreunde nicht wachrütteln. Sicherlich hat der heimische Bezirksligist das größere Potenzial.

Aber erst fünf Minuten vor der Pause konnte Hammer den Ausgleichstreffer erzielen. Das sorgte aber erneut für keinen Wandel bei den Ohl-Kickern. Stattdessen traf der SC Hennen – das Happy End durch Brian Ruck konnte die Laune des Trainers nicht mehr bessern. Es dürften ungemütliche Tage hinter den Schranken werden.