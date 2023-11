SF Hüingsen sehen sich auf dem richtigen Weg

Hüingsen Mit der Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bezirksliga 4 sind die Sportfreunde Hüingsen darin bestätigt, auf junge und talentierte Spieler zu setzen.

Nach dem Schlusspfiff des Top-Spiels der Fußball-Bezirksliga zwischen den Sportfreunden Hüingsen und dem FC Fatih Türkgücü Meschede hatte es Benny Huygens sehr eilig. Denn der Trainer des heimischen Bezirksligisten hatte einen Termin, den er auf keinen Fall verpassen wollte. Denn die Tochter wartete auf ihren Papa, um mit ihm am Martinsumzug teilzunehmen. Darauf wollte der Polizeibeamte natürlich nicht verzichten.

Dennoch fand Huygens noch Zeit, um auf das 1:1 gegen den spielstarken Gegner zurückzublicken. „Das Ergebnis geht schon in Ordnung“, sah nicht nur Benny Huygens ein Spiel, das sich im positiven Sinne von vielen anderen Partien der „Bundesliga des Sauerlandes“ abhob. Allerdings war der Sportfreunde-Trainer noch ein wenig mehr von seiner eigenen Mannschaft überzeugt. „Die anderen können ja gerne auf gestandene Spieler aus höheren Ligen setzen. Das mag deren Weg sein. Wir setzen auf junge Leute. Und das scheint sich auszuzahlen“, sagt Benny Huygens nicht ohne Stolz. In der Schlussphase der Partie waren sogar ein halbes Dutzend Youngster auf dem Kunstgrün im Ohl, die locker noch einer U23 gut zu Gesicht stehen würden. Da fiel es gar nicht auf, dass Torjäger Salvatore Militano seit Wochen verletzungsbedingt gar nicht dabei war.

Viele Ausfälle kompensiert

„Salva ist ja nicht der einzige, der schon lange fehlt. Ganz zu schweigen von Robyn Schoppe oder wichtigen Spielern wie Nicolas Westermann oder Zamir Kapkov“, erklärt Uwe Hausherr, der Sportliche Leiter der Sportfreunde. Vor allem Westermann und Kapkov galten als Bank in der Innenverteidigung. Für den Hüingser Funktionär ist die Herbstmeisterschaft letztlich das Ergebnis der eingeschlagenen Personalpolitik. „Wir haben uns vor dieser Saison breiter aufgestellt. Und das war wohl der richtige Weg“, sieht sich Hausherr bestätigt. Dass die Herbstmeisterschaft ein Titel für die Symbolik ist, wissen auch die Sportfreunde. „Trotzdem sollen die Jungs ihn ein wenig feiern“, sagt Uwe Hausherr.

Am kommenden Sonntag - dem letzten Spieltag der Hinrunde - haben die Sportfreunde spielfrei. In Meschede kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden direkten Hüingsen-Verfolger FC Fatih Türkgücü und dem SuS Langscheid/Enkhausen. „Da dürfte einiges los sein“, geht Uwe Hausherr von einer emotionsgeladenen Partie aus. Der Verlierer dürfte jedenfalls erstmal den Anschluss verloren haben. Die Mannschaft wird das spielfreie Wochenende für eine teambildende Maßnahme nutzen. Es geht nach Willingen.

Lob für Gegner Fatih Türkgücü

Beim Blick auf den Sonntag im Ohl schaut Uwe Hausherr noch einmal auf den Gegner. „Eine faire Mannschaft“, lobt Hausherr. In der Tat kam die Unruhe von den angereisten Zuschauern. Erinnerungen an den großen Fußball mit dem Champions-League-Spiel Galatasaray gegen Bayern München wurden wach. Am kommenden Sonntag beim Türkgücü-Heimspiel gegen Langscheid dürfte es sicherlich noch lauter zugehen. In der „Republik“ widmet man sich dann aber wieder dem eigenen Team. „Eigentlich war es schon ein gutes Jahr für uns. Es ging los im Januar mit dem Gewinn der Stadtmeisterschaft, im Juli der Gewinn der eigenen Turnierwoche und jetzt zum Abschluss die Herbstmeisterschaft. Das ist doch in Ordnung“, bilanziert Uwe Hausherr.

Der Hüingser vergisst aber auch nicht die Zeit vom Februar bis zum Mai - als seine Mannschaft mit zahlreichen katastrophalen Auftritten - einen Platz an der Sonne in der Bezirksliga 6 verschleudert hat. „Da war alles andere wichtiger“, erinnert sich Uwe Hausherr. „Das wird sich nicht wiederholen“, ist der Hüingser überzeugt. Es wäre in der Tat bitter, wenn man die aktuelle komfortable Situation leichtfertig verspielen würde.

Sven Barnefske (rechts) zählt zu den ältesten Spielern im Kader. Von ihrer Erfahrung profitieren die jungen. Foto: Dietmar Reker

Am Freitag in einer Woche steigt der Fußball-Bezirksligist in den Kreispokal ein. Im Achtelfinale ist der Bezirksligist aus Hüingsen beim VfL Platte Heide zu Gast.

Das letzte Pflichtspiel des Jahres steht am Sonntag, 3.Dezember, an. Dann sind die Sportfreunde Hüingsen beim SuS Langscheid/Enkhausen zu Gast. Die Partie im Sportpark Sorpe wird um 14.30 Uhr angepfiffen. Der SuS Langscheid/Enkhausen brachte den Sportfreunden bislang die einzige Niederlage bei. Zum Saisonauftakt gewann das Team von Sven Nieder mit 2:0 in Hüingsen. Weiter geht es dann am 18. Februar mit dem Heimspiel gegen TuRa Freienohl. Anstoß: 15.30 Uhr.

Sehr gute Bilanz Die Herbstmeisterschaft spiegelt sich auch in Zahlen wider. Mit 37 Toren haben die Hüingser gemeinsam mit dem SuS Langscheid/Enkhausen den besten Angriff der Liga. Das macht einen Schnitt von 2,7 Toren pro Spiel. Philipp Eckert hat bereits zehn Tore auf seinem Konto. Auf der anderen Seite stehen auch erst 14 Gegentore in 14 Spielen, nur TuRa Freienohl hat mit zwölf kassierten Treffern weniger.

