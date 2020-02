SF Hüingsen und Menden Türk ziehen ins Viertelfinale ein

Der Pokalwettbewerb im Fußballkreis Iserlohn wird zur Mendener Runde. Nachdem bereits an Weiberfastnacht Landesligist BSV Menden das Ticket für das Viertelfinale im Kreispokal gebucht hatte, zogen am Samstag zwei weitere Hönnestädter Teams nach.

So stehen auch die Sportfreunde Hüingsen und Menden Türk in der Runde der letzten Acht. Und wenn jetzt noch der BSV Lendringsen sein Pokalspiel gegen die Sportfreunde Sümmern am 12. März gewinnt, werden vier heimische Teams die Hönnestädter Farben im Kreispokal hochhalten. Eine erfreuliche Geschichte, wenngleich Kreisvorsitzender Horst Reimann auf einige seiner Vereine schon ein wenig verärgert ist. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass Vereine für den Pokal melden und dann absagen. So wird der Wettbewerb beschädigt. Man hätte auch verlegen können“, sagt der Iserlohner Kreischef zum Beispiel in Richtung des VfL Platte Heide - der wegen des Karnevalswochenendes den Wettbewerb kampflos abgab.

Bezirksligist Sportfreunde Hüingsen und die B-Liga-Kollegen von Menden Türk absolvierten hingegen den sportlichen Teil des karnevalistischen Wochenendes und nahmen den Kreispokal richtig ernst.

Eintracht Ihmert/Bredenbruch - SF Hüingsen 1:10 (0:5). „Wir haben uns wochenlang um eine Verlegung bemüht. Ihmert wollte einfach nicht. Ich denke, meine Mannschaft hat die richtige Antwort auf dem Platz gegeben“, freute sich Sportfreunde Spielertrainer Giancarlo Fiore über einen konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft. Die ließ in der Tat keinen Zweifel aufkommen, wer in die nächste Runde einziehen würde.

Das Spiel auf dem Kunstgrün an der Gemeindehalle Ihmert war schon nach sechs Minuten entschieden. Da hatte Tarik Güclü zwei Angriffe der Sportfreunde konsequent abgeschlossen.

Die Gastgeber waren bereits in dieser Phase des Spiels sichtlich überfordert, der frühe 0:2-Rückstand ließ die winzigen Hoffnungen auf eine Pokalüberraschung bereits im Keim ersticken. Zumal die Sportfreunde auch nie nachließen. Dominik Scherner (30.) und Sascha Barnefske (32.) schraubten innerhalb von 120 Sekunden die Hüingser Führung auf 4:0 hoch. Und mit dem 5:0 durch Steven Schwudke fünf Minuten vor der Halbzeitpause, war die Frage nach dem Sieger früh erledigt.

In der zweiten Halbzeit legten dann wieder Schwudke und Sascha Barnefske nach, dieses Mal sogar nur in 60 Sekunden (47., 48.). Zwei Eigentore des Ihmerters Daniel Coester (53., 73.), sowie Schwudkes dritter Treffer (69.) sorgten für das zweistellige Ergebnis. Der Ehrentreffer gelang den Hausherren nach einer Stunde durch einen Foulelfmeter.

Menden Türk - VfK Iserlohn 2:1 (1:1). Respekt, Menden Türk! Der heimische B-Ligist sicherte sich nach einer starken kämpferischen Leistung das Ticket für die nächste Runde. Wobei die Partie gegen den B-Ligisten aus der Weststaffel lange Zeit ausgeglichen war. Die Gäste vom Iserlohner Seilersee gingen nach 20 Minuten durch Matthias Kowalski sogar in Führung. Doch Menden Türk steckte den Treffer weg. Ali Ceylan sorgte nur sieben Minuten später für den Ausgleich. Und auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein Spiel auf Augenhöhe. Es dauerte bis zur 72. Minute ehe es wieder einen Torjubel am Turnerweg in Schwitten gab. Dieses Mal den entscheidenden: Bahri Öztürk traf zum 2:1 für Menden Türk. Die nächste Runde war erreicht.