SF Hüingsen verpatzen Generalprobe

Hüingsen Bei Uwe Hausherr herrscht Unzufriedenheit nach der Niederlage gegen den SC Hennen. Pflichtspielauftakt am Sonntag gegen Freienohl.

Wenn sich die alte Theaterweisheit „Auf eine verpatzte Generalprobe folgt stets eine gute Premiere“ bewahrheitet, kann Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Hüingsen dem Pflichtspielauftakt am Sonntag gegen TuRa Freienohl entspannt entgegensehen. Der heimische Bezirksligist setzte am Dienstagabend die Generalprobe – den Test gegen die Bezirksliga-Kollegen des SC Hennen – in den Sand. Das Team von Benny Huygens verlor gegen die Kicker aus dem Iserlohner Vorort mit 1:2 (0:1).

Hennen war recht robust unterwegs. Wir kamen damit überhaupt nicht klar. Uwe Hausherr, sportlicher Leiter SF Hüingsen

„Das war gar nichts“, wollte Uwe Hausherr, der sportliche Leiter der Sportfreunde, die 90 Minuten im Hüingser Ohl keinesfalls schönreden. „Wir haben da überhaupt nie ins Spiel gefunden. Hennen war recht robust unterwegs. Wir kamen damit überhaupt nicht klar“, so Hausherr nach dem Schlusspfiff. Die Stadionuhr im Ohl zeigte die vierte Spielminute, da gab es bereits den ersten Rückschlag. Schiedsrichter Dirk Sodenkamp entschied nach einem ungestümen Hüingser Einsteigen auf Foulelfmeter für die Gäste. SCH-Kicker Havriliuk brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Dann sollte in Sachen Tore lange nichts mehr passieren. Hüingsens Fabian Palczewski sorgte in der 58. Minute für den Treffer zum 1:1. Die Hausherren fanden aber auch danach nicht ins Spiel. Hennens Belkahala sorgte in der 86. Minute schließlich für den Siegtreffer der Gäste. Jetzt kann es am Sonntag nur noch besser für die Sportfreunde werden.

