SF Hüingsen: Zweite Mannschaft bleibt in der Erfolgsspur

Menden/Balve. In den Fußball-B-Kreisligen ging es am Wochenende gut zur Sache. Die DJK Bösperde II geht unter. Menden Türk holt seinen ersten Saisonsieg.

Nichts Neues gibt es in den B-Ligen der Fußballkreise Arnsberg und Iserlohn. In Arnsberg kam die Zweite der SG Balve/Garbeck zu einem klaren Derbysieg bei den Kollegen der SG Beckum/Hövel. Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Hüingsen bleibt aus Mendener Sicht der heißeste Titelkandidat in der Staffel Ost. Bereits am Freitag gab es gegen den SV Oesbern II einen klaren 4:0-Erfolg.

Kreisliga B Ost Iserlohn:SF Hüingsen II - SV Oesbern II 4:0 (2:0). Auch in dieser Partie ließ die Zweitvertretung der Sportfreunde nie einen Zweifel aufkommen, wer das Hüingser Ohl als Sieger verlassen wird. Klein brachte die Sportfreunde nach 18 Minuten mit 1:0 in Führung, Grzenia sorgte nur sechs Minuten später für die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Basha (47.) und Grzenia (81.) für den 4:0-Endstand.

Menden Türk - VfL Platte Heide II 4:3 (1:1). Großer Jubel auf dem Sportplatz an der Bundesstraße 7 in Schwitten. Menden Türk durfte sich über den ersten Saisonsieg freuen. Bliewernitz hatte den VfL Platte Heide mit 1:0 in Führung gebracht (40.) Die Freude hielt aber nur drei Minuten, Demirhan sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel ist zunächst Menden Türk an der Reihe: Demirhan (50.) und Yildirim (57.) sorgen für eine 3:1 Führung. Platte Heides Krufczyk konnte noch einmal verkürzen (59.). Hamoudeh ließ den vierten Türk-Treffer folgen (65.). Eine Vorentscheidung war gefallen. Der Anschlusstreffer von Goralski kam zu spät (90.+3.).

Italia Menden - Hemer Erciyes 4:4 (1:3). Mächtig etwas los war auf dem Nebenplatz des Huckenohlstadions. Zur Pause lag Italia mit 1:3 im Rückstand. Doch die heimischen Tifosi ließen sich nicht hängen und erkämpften sich einen Zähler. Fiore (45.), Atis (57.), Agoli (70.) und Savarese (81.) erzielten die Tore für Italia.

FV Ihmert/Bredenbruch - DJK Bösperde II 10:0 (7:0). Und wieder einmal kam die Zweitvertretung der DJK Bösperde kräftig unter die Räder. Der Besuch beim Tabellenführer brachte die nächste zweistellige Pleite.

Kreisliga B West Iserlohn:SF Hüingsen III - VTS Iserlohn II 12:1 (4:1). Im Dutzend billiger! Die dritte Mannschaft der Sportfreunde Hüingsen konnte sich am Sonntag mal wieder so richtig austoben. Mann des Tages war Dennis Schroer mit fünf Toren. Domenic Bauer und Timo Henseleit steuerten zwei Treffer bei. Gruda, Behme und Saatz waren jeweils einmal erfolgreich.

Kreisliga B Arnsberg: SG Beckum/Hövel - SG Balve/Garbeck II 1:3 (1:1). Die Punkte in diesem Derby wanderten zum Holloh nach Garbeck. Predeek brachte die Fußballer aus Balve und Garbeck mit 1:0 in Führung (33,). Günes glich 240 Sekunden später aus. Sahin und Kapp holten den Sieg für das Lategano-Team heraus.