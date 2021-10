SF Hüingsen: Zweite Mannschaft feiert Kantersieg im Derby

Die SG Beckum/Hövel (in grün) spielt 4:4 beim SV Arnsberg 09 II.

Menden/Balve. Die SF Hüingsen II gewinnen in der Fußball-Kreisliga B beim VfL Platte Heide II mit 8:0. Menden Türk gewinnt das Derby in Bösperde mit 7:3.

Die zweite Mannschaft der SG Balve/Garbeck hat sich in der B-Liga des Fußballkreises Arnsberg in den obigen Regionen der Tabelle festgesetzt. Mit dem 2:1 über die SG Allendorf/Amecke festigte das Team von Nico Lategano den dritten Tabellenrang. In der Ost-Staffel der Iserlohner B-Ligen kristallisiert sich immer mehr ein Zweikampf zwischen dem FV Ihmert/Bredenbruch und der Zweiten der Sportfreunde Hüingsen um den Titel heraus.

Kreisliga B Ost Iserlohn. VfL Platte Heide II - SF Hüingsen II 0:8 (0:2). Wenn man nach Gemeinsamkeiten zwischen beiden Teams sucht, fallen einem die gemeinsamen Trikotfarben ein. Sowohl der VfL als auch die Sportfreunde ziehen das Grün-Weiß vor. Das ist es aber auch schon alles an Verbindungen. Sportlich war die Platte Heider Reserve dem Gegner völlig unterlegen. Hüingsen Pätsch traf viermal, Göksen und Pogorzalski jeweils zweimal beim Kantersieg am Hülschenbrauk.

DJK Bösperde II - Menden Türk 3:7 (2:1). Auch das zweite Hönnestädter Derby sah einen klaren Sieger mit Menden Türk. Kurioserweise führe die DJK zur Pause mit 2:1 - das sollte es aber auch gewesen sein. Im zweiten Spielabschnitt gab es für die DJK keinen Grund zur Freude mehr. Der Ortsrivale fuhr noch einen klaren Sieg ein. Die Tore für die DJK Bösperde II erzielten Riemann, Wiebe und Nolte. Für Menden Türk waren Karadag, Kaba und Küpeli jeweils zweimal erfolgreich. Aydogan erzielte ein Tor.

SV Oesbern II - Tornado Westig 1:2 (1:1). Die zweite Mannschaft des Habicht-Klubs scheint zurzeit in einem kleinen Tief zu stecken. Robin Klemp erzielte den Ehrentreffer für die Blau-Gelben.

Kreisliga B West Iserlohn. SV Geisecke II - SF Hüingsen III 1:5 (0:2). Mit diesem Auswärtssieg kletterten die Kicker von Gerd Heubner und Timo Heintze auf den dritten Tabellenplatz. Die Sportfreunde-Tore erzielten Schroer (2) und je einmal Henseleit, Lehmann und Sinteck.

Kreisliga B Arnsberg. SG Balve/Garbeck II - SG Allendorf/Amecke 2:1 (1:1). Lange war es ein Spiel auf Augenhöhe. Luca Niemann brachte die Kicker aus Balve und Garbeck mit 1:0 in Führung (10.) Der Gegner glich nur acht Minuten später aus. Als alles nach einem Remis aussah, schlug Luca Niemann noch einmal zu (85.)

SV Arnsberg 09 II - SG Beckum/Hövel 4:4 (1:2). Mächtig was los war am Sonntag Mittag im Arnsberger Eichholz. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Carl von Croy (2), Emir Günes und Ömer Günes trafen für die Kicker von der Beckumer Hinsel.

