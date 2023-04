SG Beckum/Hövel/Mellen bleibt weiter auf Aufstiegskurs

Balve/Menden. Der Fußball-B-Kreisligist gewinnt das Derby gegen die SG Balve/Garbeck II mit 2:0. Damit festigt die Spielgemeinschaft den ersten Tabellenplatz.

Das Feld der Fußball-B-Ligisten aus Menden und Balve droht in der kommenden Spielzeit noch weiter zu schrumpfen. So kämpfen in der zweiten Liga des Fußballkreises Iserlohn die Balltreter des GFV Olympos Menden und der dritten Mannschaft der Sportfreunde Hüingsen um den Klassenerhalt. Erfreuliches gibt es dagegen aus der Arnsberger B-Liga. DieSG Beckum/Hövel/Mellen ist weiter auf Aufstiegskurs. Am Sonntag gab es einen 2:0-Erfolg im Derby gegen den Lokalrivalen der SG Balve/Garbeck II.

Kreisliga B Arnsberg: SG Beckum/Hövel/Mellen - SG Balve/Garbeck II 2:0 (1:0). Ein Sprichwort sagt: „Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So lässt sich die Leistung des Tabellenführers gegen die Kollegen des Fusionsklubs aus Balve und Garbeck umschreiben. Glanzlos fuhr das Team von Thomas Cordes die nächsten Punkte ein und konnte dabei sogar Konkurrent SSV Stockum abschütteln. Die rutschen nach der 2:4-Pleite in Oeventrop auf Rang drei ab. Neuer Zweiter ist die SG Amecke/Allendorf. In dem spannungsarmen Derby in Langscheid – die Hinsel war nicht bespielbar – brachte Balve/Garbecks Tim Gnyk mit einem Eigentor (22.) und Emin Günes (66.) den Tabellenführer auf die Siegerstraße.

Kreisliga B Iserlohn: BSV Menden II - Eintracht Ergste 2:4 (0:2). In der ersten Halbzeit gelang dem Gastgeber überhaupt nichts. Die Gäste aus Schwerte gingen mit einer 2:0-Führung (19./33.) in die Pause. BSV-Spielertrainer Markovic sorgte mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 aus Mendener Sicht für ein wenig Hoffnung. Doch die zerplatzte schnell – Ergste legte innerhalb von 60 Sekunden die Tore zum 3:1 und 4:1 (61./62.) auf. Den zweiten Treffer für den BSV Menden erzielte Paul Schmöle (82.). Der Youngster aus dem Mendener Landesliga-Kader half kurzfristig aus.

SV Oesbern II - SC Tornado Westig 2:7 (0:6). Chancenlos war die Oesberner Zweite gegen den Gast vom Westiger Kreuz in Hemer. Der führte nach 80 Spielminuten mit 6:0. Dann durften auch die Hausherren kurz Jubeln. Christoph Zingler und Robin Klemp konnten das Ergebnis nur unwesentlich aufhübschen (80./86.).

Iserlohner Turnerschaft - GFV Olympos Menden 5:2 (3:2). Bis zur Halbzeit sah es so aus, als könnte Olympos mithalten. Doch in der zweiten Halbzeit hatten der GFV nichts mehr zuzulegen. Niko Charavitsidis traf in der 12. Minute zum 1:1 und in der 30. Minute zum 2:2. Mehr war für den GFV Olympos Menden an diesem Sonntag nicht mehr möglich.

