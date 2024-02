SG Beckum/Hövel/Mellen: Verstärkungen aus Lendringsen und Balve

Beckum Der Arnsberger A-Kreisligist holt mit Jonathan Lübbering und Tim Gajk zwei vielversprechende Spieler an die Hinsel

Die A-Ligafußballer der SG Beckum/Hövel/Mellen haben sowohl für die Rückrunde, als auch für die kommende Spielzeit zwei Zugänge verkündet.

Jonathan Lübbering wechselt im Winter vom BSV Lendringsen an die Hinsel. Nach Stationen beim SV Oesbern, SuS Langscheid/ Enkhausen und dem BSV Lendringsen wird der 26-jährige Lendringser zukünftig die Außenbahnen der SG verstärken.

Trainer Thomas Cordes freut sich auf die neue Nummer sieben: „Jonathan hat bereits in verschiedenen Vereinen seine Qualitäten unter Beweis gestellt und bringt somit nicht nur fußballerisches Können, sondern auch Erfahrung mit. Seine Fähigkeiten werden zweifellos eine Bereicherung für unser Spiel sein.“

Lübbering selbst sagt: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Beckum. Die Mannschaft hat mich optimal aufgenommen und ich bin mir sicher, dass wir die Rückrunde erfolgreich absolvieren werden.“

Erst im Sommer wird Tim Gajk zur SG Beckum/Hövel/Mellen zurückkehren. Der Beckumer trägt bis dahin noch das Trikot der SG Balve/Garbeck. Der 26-jährige Innenverteidiger hat seine fußballerische Laufbahn in Beckum gestartet und durchlief die gesamte Jugend des Vereins. Auch seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte er beim SuS Beckum, bevor er zu einer neuen Herausforderung aufbrach. In den letzten sechs Jahren trug Gajk das Trikot der SG Balve/Garbeck, wo er sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft aktiv war.

„Ich hatte viele gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mich von einem Wechsel überzeugen konnten. Beckum ist mein Heimatverein, wo ich die ganze Jugend sowie meine ersten Seniorenjahre verbracht habe, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, im Sommer zurückzukehren. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die ab Sommer auf mich wartet“, kommentierte der Innenverteidiger auf der Facebookseite der SG seinen Wechsel.

Thomas Cordes, der in der kommenden Saison als Sportlicher Leiter fungieren wird, charakterisiert den Neuen: „Tim ist ein erfahrener und zweikampfstarker Innenverteidiger, der seit Jahren konstant gute Leistung zeigt. Wir sind überzeugt, dass er einen wichtigen Beitrag zu unserer erfolgreichen Zukunft leisten wird.“

