SG Menden Sauerland: Darum sind die Wölfinnen voll im Soll

Ein Bild mit Symbolcharakter: Angelina Gronemeyer (in Rot) und die Handballerinnen der SG Menden Sauerland, müssen ähnlich wie hier im Derby gegen die DJK Bösperde (in Türkis), in der Verbandsliga kämpfen. Für die Wölfinnen geht es in dieser Saison in erster Linie um einen einstelligen Tabellenplatz.