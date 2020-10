Es ist soweit! Am Freitagabend geht es in der Kreissporthalle an der Werler Straße wieder um Punkte in der dritten Handball-Bundesliga. Die SG Menden Sauerland Wölfe empfängt um 20 Uhr den TSV GWD Minden II. In der Vergangenheit waren die Spiele am Freitag immer ein Garant für Emotionen und beste Unterhaltung. Das soll nach Wunsch der „Wölfe“ auch so bleiben, auch wenn die Corona-Pandemie dem Handballsport die Regeln diktiert.

Jedenfalls blickt der Drittligist mit großer Vorfreude auf den Freitagabend. „Wir freuen uns alle sehr auf das Heimspiel“, sagt SG-Trainer Ingo Stary. Der dann auch gleich die Bedeutung der eigenen Fans deutlich unterstreicht. „Die Unterstützung unserer Fans ist für meine Mannschaft sehr wichtig“, sagt der neue Chef des Wolfsrudels. Auch wenn gerade mal nur 300 Zuschauer die Drittliga-Partie aufgrund der Corona-Regeln vor Ort verfolgen können.

Spiel gegen den TuS Vinnhorst gründlich analysiert

Ingo Stary blickt dann noch einmal in den Rückspiegel um auf das erste Saisonspiel beim TSV Vinnhorst zu schauen. „Wir haben das Spiel noch einmal aufgearbeitet“, erzählt Ingo Stary. Da waren dann die 31 Gegentore noch einmal ein Thema und die Leistung im Angriff bei 22 erzielten Treffern. Die „Wölfe“ dürften wissen, was besser werden muss. Zumal der heutige Gast an der Werler Straße einen Saisonstart nach Maß erlebt haben.

„Die haben reichlich Selbstvertrauen tanken können“, sagt der SG-Trainer über den 35:21-Erfolg der Ostwestfalen gegen den HSV Hannover. Stary erwähnt dann auch noch die offensive Deckung des Gegners. Da gilt es sich darauf einzustellen.

Die Zielsetzung für die Zweitvertretung des Erstligisten hat sich nicht verändert. „Wir wollen Spieler für die erste Mannschaft ausbilden“, hatte Trainer Moritz Schöpsmeier schon im Vorfeld der Saison die GWD-Ziele definiert. Dafür setzt man in Minden auf einen fast unveränderten Kader zur vergangenen Abbruchsaison. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruches rangierte man auf den zehnten Tabellenplatz.

Vorbereitung auf das erste Heimspiel nicht gerade optimal verlaufen

Dass die Vorbereitung auf die „Premiere dahoam“ nicht gerade optimal gelaufen ist, belegt auch der Blick auf das Personal. Sebastian Loos ist gestern aus den Urlaub zurückgekehrt und gehört wieder zum Aufgebot. Luca Giacuzzo konnte in dieser Woche wegen einer Spätschicht überhaupt nicht trainieren. Lukas Rosenbaum laboriert an einer Handverletzung. Optimale Voraussetzungen sind etwas anders aus.

Verbesserungsmöglichkeiten im Tempospiel

Doch Ingo Stary ist kein Trainer, der sich mit Wehklagen beschäftigt. „Das muss man halt so hinnehmen“, sagt der Sportwissenschaftler. Der Übungsleiter der Wölfe lenkt den Blick lieber auf das Spiel seiner Mannschaft. Und da sieht er im Tempospiel noch Raum für Verbesserung. Das lief gegen den TuS Vinnhorst nicht gerade optimal. Wobei in der ZAG-Arena in Hannover die Ballfangnetze sich als echte Bremse für das Tempospiel erwiesen hatten.

Eines ist jedenfalls klar, dass vor dem ersten Heimspiel der Saison noch viel Luft nach oben bei den „Wölfen“ ist. Deshalb hoffen die Offiziellen auch auf die Unterstützung der eigenen Fans. Und weisen noch einmal darauf hin, dass es an der Abendkasse am Freitag noch insgesamt 130 Tickets gibt. Wer Handball endlich mal wieder live erleben will, sollte rechtzeitig zur Werler Straße kommen. Damit es dann wieder mal heißt: Handball ist Menden!