SG Menden Sauerland: „Ernährung ist das A und O im Sport“

Menden/Balve. Wölfe-Trainer Andy Palm weiß ,wie wichtig das Essen und Trinken vor, während und nach dem Training ist. Diese Tipps hat der Coach der Handballer.

Im Leistungssport wird die Ernährung zu einem immer wichtig werdenden Faktor, wenn es um Sieg oder Niederlage geht. Sie kann über körperliche und mentale Frische entscheiden und somit einen Unterschied ausmachen.

Das weiß auch Andy Palm, Trainer der Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerlandund ehemaliger Profi. Im Gespräch mit der WP-Sportredaktion erklärt er, worauf er dabei bei sich und seinen Spielern achtet, damit alle ihre volle Leistung abrufen können.

Bis zu sechs Mahlzeiten am Tag

„Ich bin der Meinung, dass die Ernährung wirklich das A und O ist im Sport. Je früher man das erkennt, desto besser ist es. Jeder kennt die Redewendung, dass eine ausgewogenen Ernährung der richtige Weg ist. Und egal wie abgedroschen das klingen mag. Genau darauf kommt es im Leistungssport eben an“, erklärt Palm, der auch eine spezielle Vorgehensweise beim Thema Ernährung hat.

So hat er früher als Profi sogar fünf oder sechs Mahlzeiten am Tag gehabt. Dabei hat drei große Mahlzeiten in mehrere kleine aufgeteilt. „Als Profi habe ich morgens immer gut gefrühstückt. Dabei habe ich aber geschaut, dass ich Dinge wie Nutella oder andere zuckerhaltige Sachen weggelassen habe. Auch beim Brot habe ich darauf geachtet, dass es sich nicht um zu viele Weizenmehl-Produkte gehandelt hat. Auch beim Kaffee war ich früher sehr dosiert und habe dafür sehr viel Wasser getrunken. Nur so kann der Körper vollkommen sauber arbeiten kann“, ergänzt Palm.

Belohnungen sind möglich

Für ihn gehe es vorm Sport auch darum genügend Vitamine in seinen Körper zu bekommen. Nach dem Training um 22 Uhr ging es dann um die Regeneration. „Wichtig ist, dass die Ernährung quasi um das Training herum geplant ist. Dabei sollte man bewusst essen und die ganzen sahnehaltigen Dinge weglassen. Natürlich sollte man auf süße Dinge nicht komplett verzichten müssen. Aber für mich waren es einmal in sieben Tagen die Belohnung für eine gute Arbeitswoche“, stellt Andy Palm klar, der aber auch betont, dass man sich als Leistungssportler bei Dingen wie Süßigkeiten oder Alkohol möglichst einschränken sollte. Das sollte man durch Früchte ersetzen. „Da gibt es ja auch Dinge, die nicht so appetitlich sind“, lacht Palm.

