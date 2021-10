SG Menden Sauerland: Ex-Wölfe-Handballer in starker Form

Menden. Obwohl am vergangenen Wochenende viele Mendener Sportler Wettkampfpause hatten, war einiges in den Sportstätten geboten – vor allem im Handball.

Durch die Herbstferien war das Sportprogramm am Wochenende ein klein wenig zusammen geschmolzen. Trotzdem hat sich auf den Mendener Sportplätzen und in den Sporthallen einiges an interessanten Geschichten ereignet.

Wölfe auf Reisen

Am Samstag hat sich für die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland ein weiterer weißer Fleck auf der Landkarte ihres Sports erledigt. Denn die Premiere bei der ESG Gensungen/Felsberg wurde ja mit einem wichtigen 25:27 (12:14) Erfolg bestritten. Der Besuch in der Kreissporthalle Felsberg – im Volksmund als „Hölle Nord“ bezeichnet - hatte schnell den eigentlich vermuteten Schrecken verloren. Stattdessen war es eine recht angenehme Atmosphäre im Hessischen. Und das letzte Mysterium um den Gegner war auch schnell gelöst. Hinter dem Kürzel „ESG“ steckte nicht zunächst vermutete Sportgemeinschaft der Eisenbahner. Es handelt sich vielmehr um eine „Erwachsenenspielgemeinschaft“. Irgendwie recht gewöhnungsbedürftig. Der Tripp nach Hessen sorgte natürlich auch für gewisse Reisestrapazen. Der heimische Drittligist absolvierte die rund 170 Kilometer nach Felsberg mit drei Kleinbussen. Der Sonntag war dann schon lange angebrochen, als die Hönnestädter Delegation wieder zu Hause war. Das hinderte aber Gerd Lange nicht, am Sonntag Mittag bereits wieder in Sachen Sport unterwegs zu sein.

Mendener Handballer erfolgreich

Er schaute sich am Lendringser Habicht das Spiel der Bezirksliga-Frauen des SV Oesbern gegen Spitzenreiter SV Freudenberg II an. Bei den SVÖ-Fußballerinnen kickt Langes Tochter Stina mit. Für einige andere ehemalige Mendener Handballer läuft die neue Saison recht gut an. So spielt ja seit dieser Saison Hannah Kamp beim Zweitligisten HSV Solringen-Gräfrath. Und die Ballwerferinnen aus der Messerstadt sind richtig gut in die Saison gekommen. Vier Spiele, vier Siege bedeuten den ersten Tabellenplatz. Diesen nimmt in der Staffel B der dritten Liga der Herren auch der ASV Hamm-Westfalen 2 ein. Dort spielen mit Sebastian Loos, Matthias Zimny, Moritz Eigenbrodt, Florian Schöße gleich vier ehemalige Handballer der „Wölfe“ die in den vergangenen Jahren einige Kapitel Hönnestädter Handballgschichte geschrieben haben. Am Samstag beim 31:29-Sieg der Hammer gegen den OHV Aurich saß ein weiterer Ex-Wolf auf der Bank: Ex-Coach Micky Reiners.

Eine andere ehemaliger Mendener Handballerin feierte am Sonntag eine Premiere. Ann Kathrin Stratman feierte ihre Premiere als Marathonläuferin. Die einstige Klasse-Handballerin, die ein Jahrzehnt großen Anteil am Erfolg des Frauenhandballs bei den Wölfen hatte, hat sich ja nach ihrem Rückzug vom Handball vor rund drei Jahren dem Laufen verschrieben. Sie startet dabei für den Marathon-Club Menden und machte sich dann gestern mit mehr als 1000 Teilnehmern auf die Kultstrecke um den Baldeneysee in Essen. Es ist davon auszugehen, dass sie das Rennen mit dem gleich großen Ehrgeiz absolviert hat, wie einst die Spiele mit dem Handball.

Höchststrafe in Lendringsen

Eine hitzige Angelegenheit war das Heimspiel von Fußball-A-Kreisligist BSV Lendringsen. Im Topspiel gegen VTS Iserlohn entwickelte sich ab der 60. Minute aus der fairen Begegnung ein hitziges Kampfspiel. Auf dem rechten Flügel geriet der eingewechselte Tyron-Okechukwu Mozie mit einem Gegenspieler in Konflikt. Innerhalb von 20 Minuten gab es mehrere kleine Fouls und Beleidigungen. Auch rassistische Sprüche sollen gefallen sein.

Doch Mozie erklärte, dass das kein Wunder sei, schließlich hätten beide Streithähne einen Migrationshintergrund. In der 85. Minute wurde es BSV-Trainer Ahmed Moala zu bunt und wechselte Mozie wieder aus. Eigentlich die Höchststrafe für einen Fußballer, doch in diesem Fall war es der reine Selbstschutz.