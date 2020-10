Das wird ein nicht alltäglicher Saisonstart für die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland werden. Denn zum Auftakt am Samstag beim TuS Vinnhorst sind die Schützlinge von Ingo Stary praktisch auf sich allein gestellt. Fans der „Wölfe“ können sich den Weg in die niedersächsische Landeshauptstadt sparen. Gerade mal fünf Karten hatten die Hannoveraner für den heimischen Branchenführer übrig.

„Diese werden dann allerdings auch von den Offiziellen benötigt, die das Team begleiten“, erzählt Frank Schlücking, der erste Vorsitzende der SG Menden Sauerland. Die „Wölfe“ wollen bei ihren Heimspielen 15 Prozent der Plätze der zugelassenen Zuschauer für die Gäste reservieren. Das wären bei 300 Zuschauern in der Kreissporthalle immerhin Platz für 45 Zuschauer. Vinnhorst wird in seine neue Arena, die offiziell 2000 Zuschauer fasst, 500 Zuschauer reinlassen. Der Gegner schaut allerdings in die Röhre.

„Es ist halt so. Vielleicht müssen wir unsere Planungen für die Heimspiele auch noch einmal überdenken“, sagt Schlücking, der sich dann auch schnell dem sportlichen Aspekt widmet. „Wir freuen uns alle darauf, dass wir unsere Mannschaft endlich spielen sehen können. Die Jungs sind physisch gut drauf. Und sie zeigen einen tollen Mannschaftsgeist“, blickt der Chef der „Wölfe“ der neuen Spielzeit zuversichtlich entgegen.

Linkshänder stand auf Wunschliste

Frank Schlücking unterstreicht seinen Glauben mit einer Prognose. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, so der Hönnestädter. „Das, was getan werden konnte, haben wir gemacht. Natürlich hätten wir noch gerne einen Linkshänder in unserem Team gehabt. Doch das ließ sich nicht realisieren, weil es da einfach nicht gepasst hat“, so Schlücking.

Und Frank Schlücking macht auch noch einmal deutlich, dass alle Vereine ja nicht wissen, was Corona noch von ihnen abverlangt. Wie schnell es geht, haben die „Wölfe“ ja selbst erlebt.

Ein weiterer Pluspunkt in der beginnenden Saison soll der Trainer sein. „Ingo Stary leistet mit seinem Team herausragende Arbeit“, ist Schlücking vom Wirken des neuen Trainers sehr beeindruckt. Auf der Trainerbank hat eine neue Zeitrechnung begonnen.

Ingo Stary beeindruckt zum Saisonauftakt einmal mehr mit Besonnenheit. „Wir freuen uns natürlich alle darüber, dass es endlich los geht“, sagt der Sportwissenschaftler. Der dann auch gleich den ersten Gegner vor Augen hat. „Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonziele nicht unterschiedlicher sein können. Vinnhorst hat ganz klar den Aufstieg in die zweite Liga als Ziel ausgegeben. Wir wollen ganz einfach nur den Klassenerhalt schaffen“, sagt Ingo Stary.

Am Donnerstagabend gab es ein intensives Videostudium des Auftaktgegners. Da bekamen die Peichert und Co. unter anderen zu hören, dass Florian Freitag, der auch schon Erstliga-Erfahrung in Minden gesammelt hat, auf der Mittelposition so etwas wie Ideengeber des ambitionierten Wölfe-Gastgebers ist. Mit Maurice Dräger aus Burgwedel fand nicht nur ein körperlicher Riese mit mehr als Zwei-Meter-Größe den Weg nach Vinnhorst. Er dürfte vor allem auf der Halblinken-Position zu finden sein.

Nicht nur Gegner steht im Blickpunkt

Ingo Stary macht dann aber auch im Vorfeld des Saisonstarts deutlich, dass in den vergangenen Trainingseinheiten sich auch nicht alles nur um den ambitionierte Gegner aus Vinnhorst gedreht hat. „Wir haben uns auch mit unserem Spiel beschäftigt“, waren die Abläufe im Spiel der „Wölfe“ beim Training ein großes Thema. Es kann endlich losgehen.