SG Menden Sauerland: Frauen-Reserve bereit für das Topspiel

Menden. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den TuS Scharnhorst verschafft sich die SG Menden Sauerland II eine optimale Ausgangslage.

In der Handball-Frauen-Landesliga 5 holt am Dienstag der TV Westfalia Halingen die Auswärtspartie in Lüdenscheid nach. Die SG Menden Sauerland II landete in der Bezirksliga Mitte einen ungefährdeten Heimerfolg gegen das Schusslicht TuS Scharnhorst und führt mit einem mehr ausgetragenen Spiel die Tabelle in der Bezirksliga Mitte wieder an (20:4). Der Zweitplatzierte Lüner SV II hat 19:3-Punkte auf dem Konto. Am Samstag (16.15 Uhr) treffen sich beide Mannschaften zum Gipfeltreffen.

Landesliga 5: HSG Lüdenscheid - TV Westfalia Halingen (Dienstag, 20 Uhr). Nach der Hinrunde stehen die TVH-Frauen mit 0:22-Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und hatten zuletzt am 16. Januar einen Einsatz in der Meisterschaft (20:29 bei VTV Freier Grund). Nun steht ein wichtiges Auswärtsspiel auf dem Programm, denn die Halingerinnen sind beim Neuntplatzierten aus der Bergstadt zu Gast (12:16).

Das wird eine unbequeme Aufgabe, denn die Lüdenscheiderinnen haben in den letzten beiden Partien Selbstvertrauen tanken können. Mit jeweils 29:22 wurde die SG Attendorn/Ennest (H) sowie der Bochumer HC (A) auf Distanz gehalten.

Bezirksliga Mitte: SG Menden Sauerland II - TuS Scharnhorst 31:17 (16:7). Die SG-Reserve hat das erste von drei Nachholpartien absolviert und ist für das Topspiel gegen den Lüner SV II gerüstet. „Unsere Abwehrleistung war gut, aber zu bemängeln ist die Chancenverwertung. Hier hätte der Sieg noch höher ausfallen können“, resümierte Mendens Trainer Dirk Kaese. In der ersten Halbzeit gab die SG bereits die Richtung vor, setzte sich über 5:0 (10.) auf 13:5 (26.) ab. Kurz vor der Pause war mit dem Treffer von Leyla Gollan (erfolgreichste Werferin/13) der erste Zehn-Tore-Abstand erreicht (16:6/29.).

Nach der Pause wurde der Vorsprung von den Mendenerinnen noch weiter ausgebaut (25:14/46., von 25:16/50. auf 30:16/58.). Torfrau Sarah Spiekermann (war zuvor verletzt) gab ein gutes Comeback.

Aus der A-Jugend kommen Pia Brackhagen und Emma Spiekermann, die sich gut in das Team integriert haben, während Anna Niemeier sowie Helena Bruchhagen nach der Baby-Pause in der Mannschaft überzeugten.

SG Menden Sauerland II: S. Spiekermann (31. Mazurek); L. Schmidt (3), T. Schüngel (7), Gollan (13/4), Liefländer, Brackhagen (1), Niemeier, S. Schmidt (6), Filthaut (1), Bruchhagen, E. Spiekermann.

