SG Menden Sauerland II beendet die Saison auf Platz fünf

Dortmund/Menden. Die Wölfe-Reserve unterliegt beim TV Brechten mit 24:28. Trotzdem ist Trainer Boris Heinemann am Ende mit der Landesliga-Saison zufrieden.

. Nichts war es mit dem finalen Sprung auf den vierten Tabellenplatz. DieLandesliga-Handballer der SG Menden Sauerland IIbeendeten am Samstagabend ihre Saison mit einer Niederlage. Von ihrer Dienstreise zum TV Brechten kehrten die Wölfe mit einem 24:28 (12:11) heim.

0:5-Lauf führt am Ende zur Niederlage

Dabei startete die SG gut in die Partie und lag nach dem Tor von Ole Schröter mit 6:2 in Führung (7.). Doch im Laufe der Partie kamen die Gastgeber aus dem Dortmunder Vorort immer besser in die Partie. Nachdem die SG mit einer knappen 12:11 in die Halbzeitpause ging, übernahm der TV Brechten im zweiten Abschnitt immer mehr das Kommando. Bis zur 54. Minute führten die Wölfe mit 24:23. Doch ein 0:5-Lauf entschied die Partie. Die SG-Reserve schließt damit die Saison als Fünfter ab.

SG-Trainer Boris Heinemann sah es sportlich. „Wir haben ganz gut gespielt mit einem überragenden Timo Grothe im Tor. Einige Schiedsrichtentscheidungen waren heute sicherlich fragwürdig. Trotzdem waren wir immer in Schlagdistanz. Letztlich schließen wir aber die Saison zufrieden ab.“

SG: Grothe, Rehmus, Schöning; Schröter (2), Linke, Wünnemann (3), Holsträter (3), Amelung (2), Kammermeier (4), Lukas Flor (6), Kesper, Behme (2), Müller (1), Klix (1).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden