SG Menden Sauerland II mit gebrauchter Auswärtsreise

Auch neun Tore von Lukas Flor (in Rot) reichen der SG Menden Sauerland II nicht zum Sieg.

Unna/Menden. Die Landesliga-Handballer unterliegen der HSG Unna-Massen mit 23:28. Dabei läuft die Wölfe-Reserve 60 Minuten einem Rückstand hinterher.

Das war nichts mit der Wiedergutmachung! Nach der 31:39-Niederlage in der vergangenen Woche beim VfL Kamen haben dieLandesliga-Handballer der SG Menden Sauerland II auch am Samstagabend verloren. Bei der SGH Unna-Massen setzte es für die Wölfe-Reserve eine 23:28 (10:12)-Niederlage.

Viele technische Fehler bei der Wölfe-Reserve

Es war eine Leistung, mit der auch SG-Trainer Boris Heinemann nicht einverstanden war. „Wir haben heute einfach nicht gut gespielt. In vielen Phasen hatten wir einige technische Fehler dabei und haben durch viele Tempogegenstöße zu viele Tore gefangen. Auch unser Tempospiel hat nicht funktioniert. Wir haben uns zwar zweimal wieder herangekämpft, dann aber wieder nachgelassen. So kamen wir nicht für einen Sieg in Frage.“

In der Tat liefen die Wölfe über die vollen 60 Minuten einem Rückstand hinterher. Nach 23 Minuten lag die SG mit 6:12 hinten. Acht Minuten vor dem Ende keimte noch einmal Hoffnung auf als Surowka auf 20:22 verkürzte. Zu mehr reichte es aber dann nicht.

SG: Rehmus, Grothe, Schöning; Schröter (1), Pasche, Wünnemann (1), Holsträter, Timo Schulte (2), Surowka (1), Kammermeier (1), Lukas Flor (9/3), Kesper, Behme (4), Müller (3), Klix, Sagner (1).

