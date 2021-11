SG Menden Sauerland II: Vorverkauf für Derby am Freitagabend

Wer Lukas Flor (rotes Trikot) und die SG Menden Sauerland II im Derby sehen will, sollte sich am Freitag bereits Karten sichern.

Menden. Die Tickets für das Derby in der Handball-Landesliga zwischen der SG Menden Sauerland II und DJK Bösperde sind heiß begehrt. So kommt ihr dran.

Während die erste Mannschaft der SG Menden Sauerland in der Dritten Handballliga am Wochenende spielfrei hat - dort hat der DHB ein Wochenende für Nachholspiele eingebaut - dürfen sich die Handballfans dennoch auf einen echten Leckerbissen freuen: Die zweite Mannschaft der SG Menden Sauerland von Dominik Flor empfängt den Stadtrivalen DJK Bösperdeam Sonntag um 17 Uhr in der Habicht-Halle.

Da das Spiel immer auf ein sehr großes Zuschauerinteresse stößt und durch die aktuelle Lage - Kreissporthalle und Walramhalle sind nicht bespielbar - nur die kleine Sporthalle am Habicht zur Verfügung steht, bieten die Verantwortlichen der SG Menden Sauerland einen Kartenvorverkauf für alle Fans an, die am Sonntag vor Ort dabei sein wollen.

Tickets gibt es am Freitagabend im Foyer der Sporthalle am Bieberberg in Lendringsen. Zwischen 17 und 18 Uhr können die Tickets dort bei der SG erworben werden.

