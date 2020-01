SG Menden Sauerland: Interimslösung nach Reiners-Aus

Es sind aufregende Tage für die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland. Nach dem überraschenden Ende der Ära Reiners zu Wochenbeginn haben die Verantwortlichen der Wölfe die Trainerfrage vorläufig geklärt. SG-Chefin Birgit Völker-Albrecht wird zusammen mit Ralf Heinemann den heimischen Marktführer in Sachen Handball trainieren.

Eine Lösung, die vorläufig bis auf weiteres gelten soll. Ein Zeitfenster wollten die Verantwortlichen nicht nennen. „Das erscheint uns im Moment einfach die sinnvollste Lösung“, sagt Birgit Völker-Albrecht, die zusammen mit dem Jugendkoordinator der Wölfe die Mannschaft jetzt auf das nächste Heimspiel gegen die Ostwestfalen von LiT Tribe Germania vorbereitet. Die Partie beginnt am Samstag, um 19 Uhr in der Kreissporthalle.

Keine Schnellschüsse

Nach der Reiners-Freistellung hatten die SG-Verantwortlichen den Trainermarkt sondiert, wollen aber keinen Schnellschuss tätigen. Die interne Lösung, um die Vakanz auf dem Trainerstuhl zu füllen, erscheint den Offiziellen sinnvoll. „Wir müssen uns so schnell wie möglich wieder auf den Handball konzentrieren“, betont Völker-Albrecht.

In der Tat ist der Abstiegskampf in der dritten Liga noch lange nicht entschieden. Obwohl sich die Situation für die Wölfe keinesfalls verbessert hat. Denn mit dem TuS Volmetal und LiT Tribe Germania stehen zwei eigentliche Rivalen der SG bereits kurz vor dem Klassenerhalt.

Volmetal gewann mit 29:26 beim VfL Gummersbach II. Und LiT Tribe Germania aus Hille könnte - dank des Sieges am grünen Tisch gegen Schalksmühle - mit einem Sieg bei den Wölfen am Samstag in Sachen Klassenerhalt alles klar machen.

Neue Akzente setzen

Dass das Mendener Lager aktuell keine Lust hat, sich mit dem Rechenschieber beschäftigen, dürfte nicht verwundern. „Wir müssen versuchen, einige neue Akzente zu setzen“, weiß Birgit Völker-Albrecht, dass die Verunsicherung bei den heimischen Handballern groß ist. Und um eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen, wird man in dieser Woche auch am Freitag trainieren.

Natürlich steht auch die genaue Analyse des Gegners auf den Programm. Wobei die Ostwestfalen bei vielen Experten als recht wechselhaft gelten. An guten Tagen wird der Gegner schon mal aus der Halle gefegt.

Klesnik spielt bei EM gegen DHB-Auswahl

Einen Spieler des kommenden Gegner konnten die heimischen Handballfreunde bei der EM bewundern. Evars Klesnik spielte für Lettland und war bei der knappen 27:28-Niederlage seines Landes gegen die deutsche Nationalmannschaft auf dem Feld. Klesnik überzeugte als kompromissloser Abwehrspieler gegen das DHB-Team.

Doch das ist für die Wölfe eine nebensächliche Geschichte. Der heimische Drittligist muss vor dem wichtigen Spiel gegen LiT mal wieder einen personellen Ausfall melden. So steht Rafael Dudczak nicht zur Verfügung. Dessen Achillessehnenbeschwerden machen eine zweiwöchige Pause notwendig. Das Verletzungspech nimmt bei der SG Menden Sauerland einfach kein Ende.