Die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland starteten mit leeren Händen in die neue Saison. So ist das Spiel beim TuS Vinnhorst verlaufen.

Menden. Am Ende stand die vermutete Niederlage. Die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland starteten mit leeren Händen in die neue Saison. Beim TuS Vinnhorst in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover unterlagen die „Wölfe“ mit 22:31 (9:15). Sicherlich eine deutliche Pleite, aber die Partie hatte auch durchaus Positives für den weiteren Saisonverlauf des heimischen Branchenführers.

Es war das avisierte Duell zweier unterschiedlichen Welten in der dritten Liga. Auf der einen Seite die Gastgeber, die mit einem siebenstelligen Etat den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben haben. Während die „Wölfe“ einfach nur den Klassenerhalt mit ihren bescheidenen Mitteln erreichen wollen.

Vinnhorst zeigt viel Euphorie

Optisch wurde der Unterschied am Samstag auch noch durch den Spielort dokumentiert. Der Auftakt vor 500 Zuschauern fand in der normal 10000 Zuschauer fassenden ZAG-Arena statt. Dass die Gastgeber nur eine Handvoll Karten für die „Wölfe“ übrig hatten, dokumentiert ebenfalls, die großen Ansprüche des TuS Vinnhorst. Die dritte Liga scheint in der Tat nur eine Durchgangsstation zu sein.

Bei den Hönnestädtern interessierte man sich für diese Geschichten nur am Rande. „Vinnhorst darf nicht unser Maßstab sein. Die Mannschaft ist mit sehr viel Euphorie in das Spiel gegangen und hätte ein besseres Ergebnis verdient gehabt“, stärkte SG-Vorstandsmitglied Tobias Schulte dem Team noch vor der Rückreise den Rücken. In der Tat konnte man die Partie auch durchaus als Mutmacher sehen. „Wir hatten zwei gute Phasen in diesem Spiel. So haben wir in den ersten 15 Minuten gut verteidigt und auch nach vorne gut gespielt“, war auch SG-Trainer Ingo Stary mit einigen Ansätzen sehr zufrieden. Diese gute Startphase lässt sich auch durch den Spielstand dokumentieren. So traf Christian Klein nach 12 Minuten zum 6:3. Die „Wölfe“ waren im Spiel angekommen. Allerdings sollte dieses Hoch nicht allzu lange anhalten. „Dann haben wir leider zu viele Bälle frei verworfen oder sind am guten Torwart von Vinnhorst gescheitert“, musste Ingo Stary mit ansehen, wie die Gastgeber das Spiel in den Griff bekamen. „Die haben da nun einmal die individuelle Klasse“, so Stary. Der 9:15-Rückstand zur Pause aus Sicht der „Wölfe“ war da schon deutlich.

Fehlerquote nach Halbzeit

In der Halbzeitpause stellten sich die heimischen Handballer dann noch einmal neu auf. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir dann noch einmal eine richtig gute Phase und konnten noch einmal auf vier Tore verkürzen“, so Ingo Stary. Aber die war auch nur zeitlich begrenzt, denn mit fortlaufender Spielzeit stieg bei den „Wölfen“ die Fehlerquote wieder. Wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn man nicht gleich zwei Siebenmeter ausgelassen hätte. Die Hausherren waren da einfach effektiver - so leistete sich Vinnhorsts Masic bei sechs Versuchen von der Marke keinen Fehlschuss.

„Wir wollen die guten Dinge aus diesem Spiel mitnehmen und daran ansetzen. Ansonsten bereiten wir uns jetzt auf den nächsten Gegner, TSV GWD Minden II, vor“, so Stary. Bei den SG-Offiziellen war man da schon deutlicher. „Das ist ein Gegner unserer Kragenweite“, machte Tobias Schulte den Peichert, Klein und Co. Mut für die Heimpremiere am Freitag.