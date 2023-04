SG Menden Sauerland nach NRW-Meisterschaft stolz und kritisch

Menden. Die Pause für die jungen Handballer ist nur kurz. Schon am Dienstag geht es weiter mit der Vorbereitung.

Es war ein Wochenende, das in Erinnerung bleiben wird bei den Handballern der männlichen C-Jugend der SG Menden Sauerland. Mit dem dritten Platz beim Final Four um die NRW- Meisterschaft in Aldekerk endete für die jungen Hönnestädter das erste große Kapitel in ihrem jungen Handballleben. Als Westfalenmeister der C-Jugend und als drittbestes Team eines Jahrgangs im größten Bundesland Deutschlands rückt die Mannschaft jetzt in die nächste Altersklasse, die B-Jugend auf.

„Dann sind wir jetzt erstmal wieder die Kleinen“, sagt Felix König, der Trainer der jungen Wölfe, über das Aufrücken in die nächste Altersstufe. Die Rückreise vom Final Four in Aldekerck war dann auch die Gelegenheit für den Trainer, ein erstes Mal zurückzublicken. „Der Stolz auf die Mannschaft überwiegt natürlich. Sie haben gezeigt, dass sie Handball spielen können“, sagt Felix König.

Aussetzer werden bestraft

Das die SGler ausgerechnet im Halbfinale des Final Four gegen die JSG Bonn einen Aussetzer hatten, tat allen Beteiligten schon weh. Denn den Einzug ins Finale hatten sich die Mendener schon zugetraut. „Wir hätten durchaus mit Bonn mithalten können. Wir haben da noch am Samstagabend drüber gesprochen. Die Jungs haben erkannt, was verkehrt gelaufen ist“, erzählt Felix König von einem Mannschaftsabend der etwas anderen Art. Das Ergebnis war dann ein überzeugender Sieg im Spiel um Platz drei gegen den ASV Hamm Westfalen.

„Da ist die Mannschaft so souverän aufgetreten wie im Finale um die Westfalenmeisterschaft gegen Hamm“, freute sich Felix König über den starken letzten Pflichtauftritt als C-Junioren seiner Mannschaft. Der 31:23-Erfolg gegen den Rivalen von der Lippe war übrigens der dritte Sieg der Wölfe im vierten Spiel der Saison gegen Hamm. Ein Beleg dafür, dass die beste männliche C-Jugend Mannschaft Westfalens in dieser Saison aus Menden kommt.

Oberliga-Quali startet bald

Am Montag war ausruhen angesagt, bevor es am Dienstag schon weitergeht. Wenn das Training startet, firmiert die Mannschaft schon als B-Jugend, die in die Vorbereitung auf die ersten Qualifikationsturniere für die Oberliga einsteigt. Felix König blickte noch einmal auf das Wochenende und die vermeintliche Dominanz der Teams vom Nordrhein zurück.

So standen sich im Finale mit Bayer Dormagen und der JSG Bonn (24:22) zwei Teams aus diesem Landesverband gegenüber. „Man muss schon sagen, dass die Teams vom Nordrhein ein ganzes Stück abgezockter sind“, gesteht Felix König. Der Grund für ihn liegt darin, dass die Liga-Struktur eine andere ist. „Da wird man häufiger richtig gefordert“, weiß Felix König.

Auch Andy Palm (links), Trainer der ersten Herrenmannschaft der SG Menden Sauerland, lässt sich die Endrunde nicht entgehen und sucht das Gespräch mit Felix König (Mitte) und Tobias Schulte. Foto: Dietmar Reker

Hoffen auf ein Umdenken

Während es in Westfalen in den diversen Ligen noch zu viele Mannschaften gibt, die überfordert sind. Die besser besetzten Teams der einzelnen Jahrgänge werden am Nordrhein durch die andere Struktur häufiger an ihr Leistungsmaximum gebracht. „Das hat man ja wohl erkannt und es soll auch geändert werden“, erklärt König, dass es ein Umdenken im Handballverband Westfalen gibt.

Ändern wird sich für den heimischen Westfalenmeister in Zukunft auch einiges an den Trainingsinhalten. So bevorzugte die Mannschaft in den bisherigen Altersstufen bestimmte Spielsysteme. Zukünftig sollen die Jugendlichen verschiedene Spielsysteme in Abwehr oder Angriff erlernen und die Ausbildungspläne der älteren Jahrgänge entsprechend angepasst werden. Zudem wird die Arbeit in kleineren Gruppen noch fixiert. „Wir sind jetzt wieder die Kleinen und müssen lernen“, sagt Felix König über das Ziel des Jungjahrgangs in der B-Jugend. Das Ziel ist schließlich am Ende auch weitere Erfolgsgeschichten zu schreiben. Der heimische Handball kann sich auf die weitere Entwicklung der Talente freuen.

