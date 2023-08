SG Menden Sauerland: Sauerland-Cup startet mit Leckerbissen

Menden. Das Turnier der Superlative startet in der Walramhalle. Höhepunkt am Freitag wird das Spiel der Oberliga-Mannschaft gegen die HVE Villigst-Ergste

An diesem Freitag hat das Warten ein Ende. Die SG Menden Sauerland öffnet die Pforten für den diesjährigen Sauerland-Cup. Unter dem Motto „Hier spielen die besten“, haben die Verantwortlichen der Wölfe um Turnierorganisator Raimund Giacuzzo ein hervorragendes Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt.

Ob Wölfe-Trainer Andy Palm am Freitag auf der SG-Bank Platz nehmen kann ist aktuell noch fraglich. Foto: Dietmar Reker

Wölfe-Trainer Andy Palm fehlt beim Training

Bereits am Freitagabend starten die ersten Spiele in der Walramhalle. Anschließend folgt dann ab 20 Uhr der erste große sportliche Leckerbissen. Denn die Oberliga-Mannschaft der SG Menden Sauerland absolviert ein Testmatch gegen die HVE Villigst-Ergste, die in diesem Jahr nach ihrem Abstieg in der Verbandsliga antreten.

Aktuell leidet Wölfe-Trainer Andy Palm an den Folgen eines grippalen Infektes. Ob der 35-jährige am Freitag auf der SG-Bank Platz nehmen kann ist fraglich. So haben Männerwart Timo Schneidersmann und Co-Trainer Gerd Lange am Donnerstagabend das Training geleitet. „Wir wollen den Zuschauern einen guten Einstieg bieten“, sagte Schneidersmann im Vorfeld gegenüber der WP-Sportredaktion.

