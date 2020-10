Menden. Fußball und Handball: Auch an vergangenen Wochenende gab es wieder einiges, was am Rande rund um die heimischen Sportler aufgeschnappt wurde.

Seit dem Wochenende geht es auch für die Handballer wieder um Punkte. Und die Situation ist dort durch die Corona-Vorschriften noch ein Stück schwieriger als bei den Fußballern. Auch an diesem Wochenende gab es wieder einiges, was am Rande rund um die heimischen Sportler aufgeschnappt wurde.

SG Menden Sauerland

In der Tui-Arena in Hannover sind schon Künstler wie die Backstreet Boys oder Michael Buble aufgetreten. Fernsehshows mit Thomas Gottschalk wurden dort gedreht. Eishockey, Handball gab es auch schon in der Mehrzweckhalle. Jetzt heißt sie offiziell nach einem Personaldienstleister und war am Samstag Austragungsort der Partie in der dritten Handball-Liga zwischen dem TuS Vinnhorst und der SG Menden Sauerland.

Dass sich die Handballer bei gerade einmal 500 Zuschauer in der 10.000 Zuschauer fassenden Arena verloren vorkamen, dürfte nicht überraschen. Wobei die Niederlage der „Wölfe“ nichts mit der ungewohnten Umgebung zu tun hatte. Schade war nur, dass der Gegner keine Tickets für einige Mendener Zuschauer übrig hatte.

Bei den Wölfen will man den Gegner zumindest mit einem kleinen Kontingent bedenken.

Sportfreunde Hüingsen

Fußballer und der Aberglauben. Am zurückliegenden Sonntag konnte man beim Bezirksliga-Spiel zwischen den Sportfreunden Hüingsen und dem TSK Hohenlimburg mal wieder ein Beispiel dafür erleben. Die vergangenen Spiele waren für die Sportfreunde nicht gerade optimal gelaufen.

Der Chronist hatte für die WP die Partien live miterlebt. Als jetzt am Sonntag der Gegner durch ein Hüingser Eigentor in Führung ging, wurde der Schreiber dieser Zeilen das Ziel einiger skeptischer Blicke. „Ob man denn nicht noch andere Termine hätte“, bekam man mit einem Lachen zu hören.

Der Pessimismus wich im Lager der Sportfreunde erst, als Sascha Barnefske mit dem 3:1 per Fallrückzieher die letzten Zweifel am Sieg beseitigte. Kollektives Durchatmen war in Hüingsen - und auch beim Chronisten - angesagt.

BSV Menden

Aberglaube Teil II: Eigentlich gehört Michael Kießler seit Jahren zum festen Inventar beim BSV Menden. Er begleitet seine beiden Söhne, Tim und Jan, seit Jahren zu den Spielen.

Jetzt zählen die Zwillinge inzwischen zum Stammpersonal des Landesliga-Teams und der Herr Papa drückt draußen weiter kräftig die Daumen. Am vergangenen Sonntag gab es jetzt mal eine Ausnahme. Die Reise nach Wenden konnte Kießler senior nicht antreten. „Vielleicht ein gutes Omen“, unkte der in Menden gebliebene Michael Kießler vor dem Anpfiff der Partie in Wenden. Und prompt gewann dann der BSV seine Auswärtsaufgabe mit 4:1. Scheinbar hat der Aberglaube im Fußball doch einen großen Nährboden.

TuS Langenholthausen

Denn wenn es danach geht, müsste auch Uli Mayer, Trainer des TuS Langenholthausen, dem nächsten Spiel seiner Landesliga-Kicker fernbleiben. Das Spiel beim FC Arpe/Wormbach am Sonntag versäumte er wegen eines Kurzurlaubes.

Seine Mannschaft ließ ihn aber nicht in Stich und fuhr einen überzeugenden 3:1-Auswärtssieg ein. „Das dürfte den Trainer im Urlaub gefreut haben“, sagte TuS-Angreifer Falk Fischer nach der Partie im Schmallenberger Ortsteil Wormbach. Dass man jetzt in Langenholthausen überlegt wird, den Urlaub des Trainers zu verlängern, dürfte nur ein Gerücht sein. Denn am Sonntag kommt mit dem SC Obersprockhövel wohl einer der Top-Favoriten der Liga zum Düsterloh. Und da könnte die Hilfe des Coaches von Nöten sein.

Wenn man in Langenholthausen einige ältere Fußballer fragt, mit welchem Gegner man es in der Vergangenheit nicht so richtig konnte, gibt es eine überraschende Antwort. Denn es waren nicht die Kollegen aus Balve und Garbeck, sondern die Rot-Weißen aus Mellen. „Das war früher immer schwierig“, erinnerte sich auch „Charly“ Grote, Präsident des TuS Langenholthausen unlängst.

Doch die fußballerischen Vorbehalte gegeneinander sind Schnee von gestern. So fand das Abschlusstraining des TuS Langenholthausen vor dem Spiel in Arpe/Wormbach auf den Rasenplatz an der Schützenhalle in Mellen statt.

„So konnten wir uns ein wenig auf die Platzverhältnisse in Arpe einstimmen“, berichtete Falk Fischer von einer Nachbarschaftshilfe der etwas anderen Art.

So hat C-Ligist Rot-Weiß Mellen einen kleinen Anteil am Auswärtssieg des Landesligisten.