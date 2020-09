SG Menden Sauerland startet Schlussetappe mit einem Sieg

Menden. Das Selbstvertrauen wächst bei den Handballern der SG Menden Sauerland. Trainer Ingo Stary sieht Fortschritte nach dem Erfolg gegen Haltern.

Siegreich in die Schlussetappe der Vorbereitung: Mit einem 37:24 (17:11)-Erfolg über Oberligist HSC Haltern-Sythen begann für die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland der Countdown für den Saisonstart am 3. Oktober beim TuS Vinnhorst in Hannover. Erneut zeigte das Team eine sehr ordentliche Leistung.

Peichert, Loos und Co. hatten in der vergangenen Woche einige freie Tage von ihrem Trainer Ingo Stary verordnet bekommen. Es dürften vorerst die letzten bis Weihnachten gewesen sein. „Meine Mannschaft sollte noch einmal den Kopf frei bekommen. Einmal nicht an Handball denken“, erklärt Ingo Stary die Auszeit für sein Team.

Spielfreudiger Auftritt

Seine Mannschaft zeigte sich am Samstag gegen den Oberligisten einmal mehr sehr spielfreudig. Der Gegner brachte die Wölfe nie ernsthaft in Verlegenheit. „Das war eine sehr ordentliche Leistung meiner Mannschaft“, resümierte Stary. Seine Spieler hatten vor allem die zwei großen Vorgaben ihres Trainers gut umgesetzt. „Mit 24 Gegentoren kann man leben“, lobte Ingo Stary die Abwehrarbeit seines Teams, in dem sich kaum ein Spieler die Blöße gab. Im Angriff sollte vor allem die Zahl der Tore bei Tempo-Gegenstößen verbessert werden. „Da haben wir gegen Leichlingen nur vier Treffer erzielt“, erinnerte Stary an das 25:25 beim ehemaligen Drittliga-Rivalen.

Am Samstag gelangen auf diese Weise gleich 14 Treffer. „Das ist in Ordnung“, sah der SG-Trainer auch hier die Vorgaben erfüllt. Allerdings machte der Coach deutlich, dass bis zum Saisonstart noch viel Arbeit vor seinem Team liegt. „Die drei Wochen brauchen wir noch“, betont Stary.

Am Samstag gegen Melsungen

Am kommenden Samstag gastiert die Bundesliga-A-Jugend der JSG Melsungen zu einem Testspiel in die Walramhalle (Anwurf 19 Uhr). Am Sonntagvormittag sind die Wölfe dann in Dortmund zu Gast. Der traditionelle Kronen-Cup von Westfalia Hombruch findet in diesem Jahr nicht statt. Dafür gibt es einige interessante Handballspiele. So trifft der heimische Drittligist in Hombruch auf die zweite Mannschaft des THW Kiel. Die genaue Anstoßzeit ist noch offen.

SG Menden Sauerland: Peichert, Jannack; Schneider (2), Rosenbaum (7), Max Klein (2), Flor (8/6), Giacuzzo (2), Schulte (5/3), Loos (1), Christian Klein (4), Jünger, Henkels (2), Dudczak (3), Wiesemann (1).