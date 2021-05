SG Menden Sauerland: Timo Schulte kehrt zu den Wölfen heim

Menden. Einen weiteren Zugang haben die Drittliga-Handballer aus Menden verkündet. Er soll die rechte Seite der Wölfe verstärken.

Die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland können sich in der kommenden Saison voraussichtlich die Reise zum VfL Eintracht Hagen sparen. Denn der bisherige Liga-Rivale hat das Finale um den Zweitliga-Aufstieg her. Gegen die HSG Krefeld Niederrhein, Mannschaft des Mendener Torhüters Oliver Krechel, setzten sich die Volmestädter in beiden Spielen deutlich durch.

Jetzt muss die Eintracht nur noch den HC Oppenweiler-Backnag in den Endrundenspielen am 5. und 12. Juni bezwingen, um wieder in die zweithöchste Spielklasse zurückzukehren. Ob die Volmestädter den Sprung in die zweite Liga schaffen, dürfte bei den Wölfen nur ein Randthema sein. Denn da basteln die Verantwortlichen noch weiter am Kader für die kommende Drittligasaison und vermelden mit Timo Schulte einen weiteren Zugang für die Rechtsaußen-Position.

Jugend forscht auf der rechten Seite

Dabei ist Schulte eher ein Heimkehrer als ein „echter“ Zugang. Denn der 18-Jährige war zuletzt für die A- Jugend der SG Menden Sauerland aktiv und hatte sich zu Jahresbeginn dem Oberligisten HTV Hemer angeschlossen. Doch es blieb bei einer Absichtserklärung. „Als wir hörten, dass sich Timo doch nicht dem HTV anschließen wird, haben wir noch einmal mit ihm gesprochen. Wir freuen uns, dass er wieder zurückkommt“, sagt Timo Schneidersmann, der Männerwart des heimischen Drittligisten.

„Timo ist für die Dritte Liga vorgesehen. Er hat das Talent dafür“, lobt Schneidersmann den Linkshänder. So wird die rechte Außenbahn des Teams von Trainer Ingo Stary in der kommenden Saison nach dem Wechsel von Sebastian Loos von einem blutjungen Duo bearbeitet. Denn Schultes Pendant Jan Niklas Schneider ist gerade mal ein Jahr älter.

