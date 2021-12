SG Menden Sauerland: Unklarheit über Brand-Verletzung

Menden. Die Wölfe warten nach der Verletzung von Tim Brand immer noch auf die Diagnose.

Der Schock war groß am vergangenen Samstag, als Tim Brand, Rückraum-Ass des heimischen Handball-Drittligisten SG Menden Sauerland kurz vor der Halbzeit des Heimspiels gegen den Leichlinger TVvom Feld humpelte.

Auch am Donnerstag ist noch unklar, welche Verletzung sich Brand zugezogen hat. „Er war zwar schon beim Arzt, aber wir wollen das MRT-Ergebnis abwarten, bevor eine Diagnose gestellt wird“, erklärt Ingo Stary, Trainer der SG Menden Sauerland, auf WP-Anfrage. Den Termin hat Brand am Donnerstagabend, so dass die Wölfe am Freitag Gewissheit haben, wie lange der Sommer-Zugang ausfallen wird.

Für Tim Brand ist es bereits die dritte Verletzung innerhalb kürzester Zeit. Zwei Wochen vor Saisonbeginn knickte Brand im Training um und konnte in den ersten Spielen nur sporadisch auflaufen. Im Hinspiel beim Leichlinger TV verletzte er sich erneut am Knöchel und musste wieder pausieren. Im Rückspiel gegen den Leichlinger TV war Brand mit fünf Treffern bester SG-Werfer, bis er nach 27 Minuten ausschied.

Brand wechselte vor der Saison von der zweiten Mannschaft des GWD Minden in die Hönnestadt.

