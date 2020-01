SG Menden Sauerland verpasst Befreiungsschlag

Wieder nichts! Die SG Menden Sauerland verpasst im als Endspiel deklarierten Match gegen den Leichlinger SC einen Befreiungsschlag und muss weiter um den Klassenerhalt in der dritten Handballliga fürchten. 24:26 (12:13) stand es nach 60 Minuten gegen die Gäste, die sich ebenfalls im Abstiegskampf befinden.

Die knapp 1000 Zuschauer in der Kreissporthalle sahen zu Beginn engagierte Wölfe, die angetrieben von Joshua Krechel mit 3:1 und 4:2 in Führung gingen, bevor die Gäste langsam das Spiel drehten. Maik Schneider erzielte nach knapp zwölf Minuten die erste Führung für die Gäste, die ihren Vorsprung binnen drei Minuten auf drei Tore erhöhten. Ein Time Out nutzte SG-Trainer Micky Reiners, um seine Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen, Matthias Zimny, nach langer Verletzungspause erstmals wieder im Einsatz. glich zum 9:9 aus (23:18). Mit einem Tor Rückstand ging es in die Pause.

Im zweiten Abschnitt erweckten die Leichlinger zunächst den wacheren Eindruck, führten nach 45 Minuten mit drei Toren und hielten diesen Abstand gegen wacker kämpfende Wölfe, die sich nicht aufgaben. Am Ende brachte der Anschlusstreffer von Joshua Krechel (mit sechs Toren gemeinsam mit Max Klein bester Werfer der Wölfe) nur noch Ergebniskosmetik. Ausführlicher Bericht folgt.