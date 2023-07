SG Menden Sauerland: Vorbereitungsspiele stehen fest

Luca Giacuzzo steht am Sonntag mit den Wölfen wieder auf der Platte.

Menden. Bereits am Sonntag können die Wölfe-Fans ihre Mannschaft erstmals in Augenschein nehmen.

Nicht nur die Vorbereitung der Fußballer auf die neue Saison läuft im Eiltempo, auch die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland starten nach wochenlanger Vorbereitung nun in die aktive Testphase.

Am Sonntag bestreiten die Wölfe um 14 Uhr in der Kreissporthalle ihr erstes offizielles Vorbereitungsspiel. Gegner wird dann der Verbandsligist HSV Überruhr aus Essen sein.

Eine Woche später geht es für die Mannschaft von Andy Palm zum Kronen Cup nach Dortmund. Dort ist die SG Menden Sauerland Titelverteidiger und trifft am Samstag, 22. Juli auf Westfalia Hombruch (14.30 Uhr), den HTV Hemer (15.20 Uhr), den OSC Dortmund (16.35 Uhr) und den ASC Dortmund (17.25 Uhr).

Eintracht Hagen kommt am 13. August

Ein Höhepunkt der Vorbereitung folgt am Sonntag, 13. August. Dann trifft die SG Menden Sauerland auf den Zweitligaaufsteiger Eintracht Hagen. Anwurf ist um 15 Uhr in der Kreissporthalle.

Fast schon eine Tradition ist es für die erste Mannschaft der Wölfe, den Sauerland-Cup zu eröffnen. Am Freitag, 18. August, trifft die SG dann während der Eröffnungsfeier in der Walramhalle auf den letztjährigen Ligarivale HVE Villigst-Ergste, der am Saisonende aus der Oberliga abgestiegen ist und vom ehemaligen Mendener Tobias Genau trainiert wird.

Zuschauer sind willkommen

Zuschauer sind zu den Spielen gerne gesehen, wie die Verantwortlichen der SG Menden Sauerland betonen.

Die Saison in der Oberliga startet dann eine Woche später am Freitag, 25. August. Auch hier werden die Wölfe die Saison eröffnen mit einem Auswärtsspiel beim TSV Hahlen. Anwurf ist dann um 20 Uhr. Im ersten Heimspiel geht es eine Woche später gegen den ASV Hamm-Westfalen II.

