SG Menden Sauerland: Vorfreude auf den Hexenkessel

Es ist wieder dieses eine Wochenende im Jahr, an dem bei vielen Mendener Handballfans nostalgische Gefühle überkommen werden. Denn aufgrund des Hönnecups, der am Wochenende in der Kreissporthalle stattfindet, tragen die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland ihr Heimspiel gegen die TG Hörste in der Walramhalle aus. Anwurf ist am Freitag um 20 Uhr.

Drei Wochen mussten die Wölfe nun wieder pausieren. Drei Wochen, um dann nach zwei Spielen in die nächste längere Pause zu gehen. Für den Rhythmus alles andere als förderlich, aber immerhin bekommen die angeschlagenen Spieler so die Möglichkeit, um zu regenerieren und der Verein die Chance, in Ruhe die Planungen für die neue Spielzeit voranzutreiben. So laufen auch bei den Wölfen aktuell die Gespräche mit dem Kader, um herauszufinden, wer in der kommenden Saison das Wölfe-Trikot tragen wird und wer sich anders orientieren möchte. „Wir haben eine gute Chemie in der Mannschaft und sind auch vom Alter her noch gut besetzt. Auch unsere erfahrenen Spieler sind ja noch sehr jung“, betont Andy Palm.

Bleiben oder gehen, das ist auch eine Frage, die sich der Trainer stellen muss, dessen Vertrag am Saisonende ebenfalls ausläuft. „Ja, wir sind in Gesprächen. Anfang der kommenden Woche werden wir uns noch einmal zusammensetzen und dann werden wir besprechen, was der Verein plant“, sagt der aus Bergisch Gladbach stammende Handball-Fachmann.

Mit der TG Hörste gastiert am Freitag eine Mannschaft in der Hönnestadt, die sich in akuter Abstiegsgefahr befindet. Bislang stehen die Hallenser auf dem drittletzten Tabellenplatz mit drei Siegen und sieben Niederlagen. Zu unterschätzen sind die Ostwestfalen jedoch nicht, holten sie doch mit einem deutlichen Erfolg in Loxten (35:30) und einem Sieg gegen Rödinghausen (33:32) Achtungserfolge. „Die haben mit einigen Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht und spielen für einen Aufsteiger eine starke Runde“, weiß Andy Palm, der die Hörster aber auch gut einzuschätzen weiß: „Sie haben das Derby gegen Rödinghausen gewonnen, was eine tolle Leistung ist. Aber wir wissen auch, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben, was wir auch schon feststellen mussten“, erklärt Palm.

Die Vorfreude auf die Walramhalle ist schon groß. „Wenn da so viele Leute kommen, wie sonst in der Kreissporthalle, dann wird das ein Hexenkessel und dann macht uns das noch mehr Spaß“, hofft Palm auf ein volles Haus in der stimmungsvollen Halle. „Damit muss der Gegner dann auch erst einmal zurechtkommen“, weiß Palm um die Kraft, die das Publikum entwickeln kann.

Für die Wölfe zählen vor allem eins: zwei Punkte. Vor dem schwierigen Spiel in der kommenden Woche bei der TSG Harsewinkel und dem ersten Spiel im neuen Jahr bei Spitzenreiter GWD Minden II, wären die Punkte wichtig. „Die Tabelle ist noch sehr dicht beieinander. Die Saison hat gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann und da ist es wichtig, dass wir unsere Punkte holen“, geht Palm mit Optimismus, aber auch der notwendigen Demut an die Aufgabe Hörste heran. Zuletzt spielten die Wölfe am 18. November gegen Loxten. „Die zwei Punkte waren wichtig, aber jetzt gilt es nachzulegen“, gibt Palm die Marschroute vor.

Hinrunde endet im Januar Die Hinrunde endet erst im kommenden Jahr mit dem Spieltag am 20. Januar. Dann geht es für die Wölfe zum Drittliga-Absteiger Grün-Weiß Minden.

