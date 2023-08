SG Menden Sauerland: Wölfe sammeln wertvolle Erkenntnisse

Nils Flor (in Rot) glänzt am Siebenmeterpunkt. Von seinen drei Versuchen verwandelt er alle drei.

Menden. Im Testspiel unterliegen die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland dem Zweitligisten VfL Eintracht Hagen mit 25:44 (11:25).

Es war das Spiel für die SG Menden Sauerland, was sie sich im Vorfeld versprochen hatte. Im Testspiel gegen den Handball-Zweitligisten VfL Eintracht Hagen II kassierten die Wölfe zwar eine 25:44 (11:25)-Niederlage, aber lieferten vor knapp 150 Zuschauern in der Kreissporthalle ein sehenswertes Spiel ab, in dem Wölfe-Trainer Andy Palm wichtige Erkenntnisse für den Saisonstart in zwei Wochen sammeln konnte.

Aufgrund von einigen kurzfristigen Absagen konnte die SG Menden Sauerland nur mit insgesamt elf Spielern, zwei davon waren die Torhüter Nic Preuß und Nils Rehmus antreten. Trotzdem lieferten sie gegen die Profis eine ausgeglichene Teamleistung ab. So stand es nach knapp zehn Minuten immerhin nur 5:7. Sechs Minuten später war es beim 8:11 immer noch nur ein Abstand von drei Toren. Dann zeigte sich aber nach und nach immer mehr der Klassenunterschied zwischen Oberliga und 2. Bundesliga. Denn in den nächsten acht Minuten erzielten die Wölfe nur noch zwei Tore, aber kassierten acht Tore – 10:19 nach 24 Minuten. Ein weiterer 1:6-Lauf führte zum 11:25-Halbzeitstand. Die Wölfe kamen dann gut aus der Kabine. 13:27 nach 34 Minuten. Und auch 15 Minuten vor dem Ende stand es nur 17:33. Letztlich wurde es eine 25:44-Niederlage. Also eine Niederlage mit 19 Toren. Wobei die zweite Halbzeit „nur“ 14:19 ausging.

Wölfe-Trainer Andy Palm: „Viele Dinge, an denen wir gearbeitet haben, haben gut funktioniert.

Wölfe-Trainer Andy Palm zog ein differenziertes, aber positives Fazit., „Hagen uns klar aufgezeigt, dass wir im Abwehrverhalten konsequenter werden müssen. Gleiches gilt auch für das Spiel nach vorne. Da müssen wir zielstrebiger werden“, sagt Palm. Dann aber gab es Lob für seine Mannschaft. „Viele Dinge, an denen wir gearbeitet haben, haben gut funktioniert. In der Abwehr zum Beispiel stimmen einige Abläufe schon echt gut. Da stehen wir sehr fest. Im großen und ganzen war das aber ein guter und wichtiger Test“, so Palm, der den Fokus auf den Saisonstart legt.

Konkret heißt dass, dass unter der Woche weiter hart und zielorientiert trainiert wird, bevor es dann beim Sauerlandcup im Rahmen eines Showmatches den letzten Test vor der neuen Oberliga-Saison 2023/2024 geben wird. Die Oberliga startet für die Wölfe dann am Freitag, 25. September mit einem Auswärtsspiel beim TSV Hahlen.

SG Menden Sauerland: Preuß, Rehmus; Dominik Flor (7), Christian Klein (4), Klix, Giacuzzo (1), Surowka (2), Degenhardt (2), Tarlinski (2), Klein (2), Nils Flor (5/3).

